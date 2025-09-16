Войти
США выделили 10,8 млрд. долл. на разработку секретных вооружений в рамках программы SHOTCALLER

Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: Andrew Harnik/AP

ЦАМТО, 15 сентября. Пентагон выделил свыше 10,8 млрд. долл. на разработку 25 секретных вооружений в рамках программы SHOTCALLER для сдерживания Китая, из них 1,16 млрд. предусмотрены в бюджете на 2026 ф.г., выяснило агентство "РИА Новости" из анализа документов Минобороны США.

В заявке на 2026 ф.г. указывается, что крупнейшая часть инициативы, программа Advanced Innovative Technologies, получит 1,16 млрд. долл. В предыдущие годы уже было израсходовано свыше 9,6 млрд. долл.

Некоторые проекты фигурируют под условными названиями – Asgard, Bedlam, Lazarus, Oculus Prime, Pele и Rolling Dice.

Отдельные направления уже были профинансированы ранее на сотни миллионов долларов, другие стартуют только в 2026 году.

По данным Пентагона, новые разработки должны устранить слабые места, выявленные в недавних военных учениях, и усилить позиции США перед возможным противостоянием с Китаем.

Программа SHOTCALLER рассчитана на создание вооружений дальнего действия и интеграцию данных с космических, авиационных и морских систем. По замыслу Пентагона, это позволит наносить более быстрые и точные удары в случае конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
Военные учения
