Войти
Военное обозрение

«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне

1109
1
0
Leopard 2A8
Leopard 2A8.
Источник изображения: topwar.ru

Чехия является одной из стран ЕС, наиболее активно перевооружающих свои войска, подготавливая их к планируемому военному противостоянию с Россией: местные лидеры питают надежды, что европейские государства совместными усилиями смогут добиться поражения Москвы.

Мы начали крупнейшую модернизацию армии в её современной истории

- заявила Яна Чернохова, подводя итоги своему четырёхлетнему пребыванию во главе военного ведомства.

По её словам, инвестиции в оборону на сегодня выросли по сравнению с 2015 годом более чем в 6 раз. За 4 года было заключено свыше 46 тыс. контрактов на сумму около 510 млрд крон ($24,62 млрд по текущему курсу). Как она пояснила, в число стратегических проектов входят закупки шведских БМП CV90 (246 единиц), истребителей 5-го поколения F-35A (24 борта с началом поставок в 2031 году), бразильского среднего ВТС Embraer C-390 (2 самолёта), РЛС, модернизация лёгких ВТС CASA (4 экземпляра на вооружении).

Одним из крупнейших соглашений стал подписанный 11 сентября контракт, предусматривающий поставку за $1,56 млрд 44 танков новейшей версии Leopard 2A8. Чехия приобретает ОБТ в той же комплектации, что и немецкая, и голландская армии. Отдельно заключено соглашение стоимостью $72 млн, предусматривающее «богемизацию» этих танков: их оснащение национальным снаряжением, камуфляжем, средствами связи, пулемётами и учебными боеприпасами.

14 танков A8 остаются в опционе. Также Прага намерена приобрести 19 вспомогательных машин на базе A8 (БРЭМ, инженерные, мостовые): если сделка состоится, то Чехия станет их третьим оператором после Германии и Нидерландов.

Leopard 2A8 пойдут на вооружение тяжёлой бригады, которую Чехия должна выставить на поле боя согласно обязательствам по НАТО. Новые машины, поставки которых должны состояться в 2028-2031 годы, призваны дополнить парк Leopard A4 (из 28 единиц) и заменить последние советские танки, всё ещё остающиеся на вооружении чешской армии – около 30-40 T-72M1/M4 CZ, остальные были переданы Украине, такая же участь, вероятно, ждёт и эти машины.

Чехия заслуживает похвалы. Она инвестирует в себя, в свою долгосрочную боеготовность и приобретает современную технику. Все показатели весьма позитивны. Ей предстояло пройти долгий путь, как и другим бывшим советским странам, развитие которых намеренно тормозилось

- похвалил местное руководство отставной американский генерал Филип Бридлав, бывший главком сил НАТО в Европе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Россия
США
Украина
Чехия
Продукция
F-35A
Leopard-2
Т-72
Компании
Embraer
Проекты
CV-90
NATO
Военные учения
Евросоюз
1 комментарий
№1
16.09.2025 17:49
Воспоминания  о Третьем Рейхе никак покоя не дают. Читал, что Гейдрих пока был проректором  от Рейха  в Чехии даже на предприятиях ВПК соцсоревнование устраивал и премиями награждал. Стабильно тогда они вермахт оружием снабжали.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 16:46
  • 10525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025
  • 15.09 23:23
  • 0
Комментарий к "На Западе оценили модернизацию российских «Прорывов»"
  • 15.09 21:25
  • 1
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя