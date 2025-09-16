Чехия является одной из стран ЕС, наиболее активно перевооружающих свои войска, подготавливая их к планируемому военному противостоянию с Россией: местные лидеры питают надежды, что европейские государства совместными усилиями смогут добиться поражения Москвы.

Мы начали крупнейшую модернизацию армии в её современной истории

- заявила Яна Чернохова, подводя итоги своему четырёхлетнему пребыванию во главе военного ведомства.

По её словам, инвестиции в оборону на сегодня выросли по сравнению с 2015 годом более чем в 6 раз. За 4 года было заключено свыше 46 тыс. контрактов на сумму около 510 млрд крон ($24,62 млрд по текущему курсу). Как она пояснила, в число стратегических проектов входят закупки шведских БМП CV90 (246 единиц), истребителей 5-го поколения F-35A (24 борта с началом поставок в 2031 году), бразильского среднего ВТС Embraer C-390 (2 самолёта), РЛС, модернизация лёгких ВТС CASA (4 экземпляра на вооружении).

Одним из крупнейших соглашений стал подписанный 11 сентября контракт, предусматривающий поставку за $1,56 млрд 44 танков новейшей версии Leopard 2A8. Чехия приобретает ОБТ в той же комплектации, что и немецкая, и голландская армии. Отдельно заключено соглашение стоимостью $72 млн, предусматривающее «богемизацию» этих танков: их оснащение национальным снаряжением, камуфляжем, средствами связи, пулемётами и учебными боеприпасами.

14 танков A8 остаются в опционе. Также Прага намерена приобрести 19 вспомогательных машин на базе A8 (БРЭМ, инженерные, мостовые): если сделка состоится, то Чехия станет их третьим оператором после Германии и Нидерландов.

Leopard 2A8 пойдут на вооружение тяжёлой бригады, которую Чехия должна выставить на поле боя согласно обязательствам по НАТО. Новые машины, поставки которых должны состояться в 2028-2031 годы, призваны дополнить парк Leopard A4 (из 28 единиц) и заменить последние советские танки, всё ещё остающиеся на вооружении чешской армии – около 30-40 T-72M1/M4 CZ, остальные были переданы Украине, такая же участь, вероятно, ждёт и эти машины.

Чехия заслуживает похвалы. Она инвестирует в себя, в свою долгосрочную боеготовность и приобретает современную технику. Все показатели весьма позитивны. Ей предстояло пройти долгий путь, как и другим бывшим советским странам, развитие которых намеренно тормозилось

- похвалил местное руководство отставной американский генерал Филип Бридлав, бывший главком сил НАТО в Европе.