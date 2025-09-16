Войти
ЦАМТО

Ким Чен Ын ознакомился с разработкой ключевых военных технологий

960
0
+1
Ким Чен Ын с генералами Корейской народной армии
Ким Чен Ын с генералами Корейской народной армии.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 15 сентября. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил в Пхеньяне оборонные научно-исследовательские институты, где ознакомился с ходом разработки ключевых военных технологий, включая композитную броню и различные системы защиты.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын 11 и 12 сентября ознакомился с работой Научно-исследовательского института бронетанковых вооружений и Научно-исследовательского института электронных вооружений при Академии национальной обороны.

Он заслушал доклад о разработке ключевых технологий, созданных в результате совместных исследований института и конструкторского бюро танкостроения. "Товарищ Ким Чен Ын подробно ознакомился с разработкой специальной композитной брони, ходом испытаний комплекса активной защиты, которые находятся на завершающей стадии перед внедрением, и различными проектами защитных конструкций для отражения атак (на бронетехнику – прим. ред.) с верхней полусферы", – отмечает ЦТАК.

Лидер КНДР положительно оценил успешное создание и внедрение оборудования для направленного инфракрасного излучения и радиопомех, а также активных и пассивных систем защиты, подчеркнув, что это "значительно усиливает боеспособность бронетанковых войск страны".

В тот же день состоялись комплексные испытания новейшей системы активной защиты при обстреле различными противотанковыми ракетами по лобовой, боковой и верхней проекциям, которые подтвердили высокие ТТХ новой системы активной защиты", – отмечает агентство.

Ким Чен Ын также посетил НИИ электронных вооружений, где ознакомился с текущими проектами и дал соответствующие указания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 16:46
  • 10525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025
  • 15.09 23:23
  • 0
Комментарий к "На Западе оценили модернизацию российских «Прорывов»"
  • 15.09 21:25
  • 1
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя