Ким Чен Ын ознакомился с разработкой ключевых военных технологий

ЦАМТО, 15 сентября. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил в Пхеньяне оборонные научно-исследовательские институты, где ознакомился с ходом разработки ключевых военных технологий, включая композитную броню и различные системы защиты.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын 11 и 12 сентября ознакомился с работой Научно-исследовательского института бронетанковых вооружений и Научно-исследовательского института электронных вооружений при Академии национальной обороны.

Он заслушал доклад о разработке ключевых технологий, созданных в результате совместных исследований института и конструкторского бюро танкостроения. "Товарищ Ким Чен Ын подробно ознакомился с разработкой специальной композитной брони, ходом испытаний комплекса активной защиты, которые находятся на завершающей стадии перед внедрением, и различными проектами защитных конструкций для отражения атак (на бронетехнику – прим. ред.) с верхней полусферы", – отмечает ЦТАК.

Лидер КНДР положительно оценил успешное создание и внедрение оборудования для направленного инфракрасного излучения и радиопомех, а также активных и пассивных систем защиты, подчеркнув, что это "значительно усиливает боеспособность бронетанковых войск страны".

В тот же день состоялись комплексные испытания новейшей системы активной защиты при обстреле различными противотанковыми ракетами по лобовой, боковой и верхней проекциям, которые подтвердили высокие ТТХ новой системы активной защиты", – отмечает агентство.

Ким Чен Ын также посетил НИИ электронных вооружений, где ознакомился с текущими проектами и дал соответствующие указания.