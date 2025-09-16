Минобороны Чехии заключило контракт на закупку танков "Леопард-2A8"

ЦАМТО, 15 сентября. Минобороны Чехии сообщило о подписании контракта с KNDS Deutschland на поставку 44 основных боевых танков "Леопард-2A8" для ВС страны.

Обязывающий контракт с KNDS Deutschland подписан Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw), действовавшим от имени Минобороны Чехии.

Ранее, в августе-сентябре, покупку ОБТ "Леопард-2A8" одобрила коллегия Министерства обороны и правительство Чехии. Таким образом, Чехия официально присоединилась к рамочному соглашению Министерства обороны Германии с компанией-производителем KNDS Deutschland. Чешская Республика стала третьей страной, присоединившейся к совместной с Германией программе закупок "Леопард-2A8".

Одновременно с KNDS было заключено соглашение о промышленной кооперации, которое обеспечит участие в проекте чешской оборонной промышленности. Кроме того, генеральный директор подразделения вооружений и закупок Минобороны Чехии Любор Куделка заключил с KNDS соглашение о проведении адаптации танков к национальным требованиям (т.н. "богемизация). В него также включены боеприпасы для войсковых испытаний.

Согласно контракту, на первом этапе будет закуплено 44 танка, включая командирские, на сумму 32,76 млрд. чешских крон. Стоимость контракта на адаптацию танков к национальным требованиям составила 1,49 млрд. чешских крон. Резерв на инфляцию и обменный курс установлен в размере 5 млрд. чешских крон. С учетом использованного для пересчета обменного курса 25,185 чешских крон за евро, общая стоимость закупки оценивается в 1,36 млрд. евро.

В стоимость 44 танков входят системы самообороны и противоминной защиты, а также комплексная логистическая поддержка, включая запасные части, управление поддержкой, документацию и обучение. Рамочное соглашение позволит Минобороны Чехии закупить до 58 танков. Дополнительные 14 танков будут приобретены в зависимости от выделения финансовых средств.

Министерство обороны также по-прежнему планирует закупить до 19 специальных машин в четырех вариантах (инженерной машины, БРЭМ, мостоукладчика и учебного танка для подготовки водителей). На их приобретение напрямую с производителями будет заключен отдельный контракт (или контракты). В общей сложности ВС Чехии получат от 61 до 77 ед. техники в шести вариантах.

Министерство обороны закупает танки на тех же условиях и в той же комплектации, что и ВС Германии. Исключения составляют средства связи и АСУ (C4ISTAR – Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), камуфляжная окраска, национальные опознавательные знаки и пулеметы. Это и есть вышеуказанная "богемизация".

В июне 2024 года, правительство Чехии одобрило присоединение к административному соглашению (так называемому CPA – Cooperative Procurement Agreement) о совместной закупке основного боевого танка "Леопард-2A8" и сопутствующей техники. Данное административное соглашение являлось необходимым промежуточным шагом перед присоединением к ранее подписанному с производителем рамочному соглашению. Министр обороны была уполномочена начать переговоры с Германией о совместной закупке. Следующим шагом стало фактическое заключение конкретной поправки к рамочному контракту и размещение заказа.

Согласно планам, ВС Чехии получат первые танки "Леопард-2A8" в 2028 году. Поставки будут выполняться до 2031 года. Мостоукладчики будут поставлены в 2032 году. Предполагаемый срок службы "Леопард-2A8" составит 30 лет.

Совместная закупка с Германией и, возможно, другими странами, позволит снизить стоимость танков. Чешская Республика приобретет "Леопард-2A8" на тех же условиях, что и ВС Германии, что было бы невозможно при самостоятельной закупке. В рамочном соглашении уже определены производственные мощности и графики, что сокращает административные процедуры и гарантирует поставку первых танков в 2028 году.

В программе будут участвовать не менее 11 чешских компаний. Чешская оборонная промышленность будет преимущественно участвовать в производстве отдельных компонентов танков. Чешские компании будут задействованы и в производстве комплектующих к танкам для других заказчиков. Объем согласованного промышленного сотрудничества составит не менее 1,9 млрд. крон (75 млн. евро).