Эксперт Тизиоли: РФ и США придется закончить конфликт на Украине своими силами

Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Европа в этом не поможет, поделился политический обозреватель

МАРИУПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Москва и Вашингтон должны сами найти способ договориться о заключении перемирия и долгосрочного мира на Украине, Европа в этом не поможет и будет делать все возможное, чтобы этого не произошло. Об этом сообщил ТАСС французский политический обозреватель Алан Пьер Тизиоли во время поездки в Мариуполь ДНР.

"Единственная надежда сейчас состоит в том, что [президент США] Дональд Трамп и президент [России Владимир] Путин смогут, независимо от Европы, сначала заключить перемирие, а затем - долговременные мирные соглашения. Но нужно понимать, что европейские лидеры будут делать все возможное, к сожалению, чтобы этого не произошло", - сказал Тизоли.

По его мнению, главы европейских государств, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон служат интересам олигархата. Как считает обозреватель, к президентству Макрона привели именно финансовые элиты, которым тот помог до своего президентства.

"Они [европейские лидеры] хотят, чтобы оружейные заводы во Франции, в Европе и даже в США работали на полную мощность, потому что война выгодна торговцам оружием, война выгодна финансистам, война выгодна международной верхушке финансового мира", - отметил Тизоли.

Как передает корреспондент ТАСС, Тизоли в составе делегация из иностранных журналистов, политологов и обозревателей из США, Франции, Бельгии, Турции, Бразилии и других стран посетили Мариуполь, где осмотрели разрушенное в ходе провокации Вооруженных сил Украины здание драмтеатра, а также территорию "Азовстали". После этого они посетили подразделение российской армии имени Мартына Пушкаря, в котором служат бывшие солдаты ВСУ. 

