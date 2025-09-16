В ОАК сообщили о рекордных поставках самолетов для ВКС

Предприятия Объединенной авиастроительной корпорацией стабильно сохраняют высокий темп производства боевой техники, отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сентябрь является рекордным месяцем по числу переданных ВКС РФ военных самолетов Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех"). Об этом сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

"Предприятия ОАК стабильно сохраняют высокий темп производства боевой техники, в срок выполняя свои обязательства перед ВКС России. Текущий месяц является рекордным по количеству поставляемых самолетов. Наши сотрудники на заводах, понимая всю важность поставок авиационной техники в войска, не только обеспечивают необходимый объем выпуска продукции, но и постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить большие объемы изготовления самолетов, как под задачи Минобороны России, так и для выполнения других производственных программ", - сказала Бадеха, его слова привели в пресс-службе Ростеха.