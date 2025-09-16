"Винета" представит на "Неве-2025" импортозамещенное оборудование для судостроения и нефтегазового сектора

Машиностроительное предприятие "Винета" представит на выставке "Нева-2025" линейку оборудования, предназначенного для подготовки и обработки воды и ГСМ.

В частности, на стенде предприятия можно будет увидеть установку подачи пресной воды УППВ для повышения давления и автоматического поддержания его заданной величины, бактерицидный аппарат БАКТ для обеззараживания ультрафиолетом бытовой пресной воды, центробежный насосный агрегат ЦНА 10-60 для питания забортной (морской) водой опреснительной установки обратноосмотического типа номинальной производительностью 35 кубометров в сутки, а также комплекс ПЭ 25/15 для подогрева пресной технической воды с добавлением бихромата калия технического ГОСТ 2652-78.

На производстве машиностроительного предприятия "Винета"

Также специалисты "Винеты" расскажут посетителям выставки "Нева-2025" о проектах импортозамещения на примере макетов блока подготовки тяжелого топлива БПТТ, центробежного модульного сепаратора топлива и масла МСЦ и установки очистки сточных вод УОСВ. Все эти изделия сертифицированы Российским Морским регистром Судоходства и имеют заключения Минпромторга РФ в соответствии с постановлением правительства №719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции".

БПТТ предназначен для использования на судах с двухтопливной системой. Изделие обеспечивает подготовку тяжелого топлива по температуре и консистенции в соответствии с требованиями производителя судового двигателя. БПТТ поставляется с электрическим подогревателем или теплообменным аппаратом.

Модульные МСЦ обеспечивают очистку топлива и масла от воды и механических примесей центробежным способом. Они поставляются в модульном исполнении в комплекте с насосами и системой управления, а также с электрическим подогревателем или теплообменным аппаратом.

УОСВ предназначена для переработки судовых фекальных (черных) и хозяйственно-бытовых (серых) вод. В числе преимуществ установки разработчики называют непрерывную автоматическую работу, отсутствие необходимости вносить химические реагенты, соответствие требованиям MEPC.227 (64) и сертификацию РС. Может эксплуатироваться как в гравитационных, так и в вакуумных сточных системах на непассажирских надводных кораблях, судах и плавсредствах.

Установка очистки сточных вод УОСВ разработки и производства Машиностроительного предприятия "Винета" Mil.Press FlotProm

Производительность моделей из линейки УОСВ составляет от 2 до 50 кубометров в сутки, то есть при необходимости может обеспечить потребности экипажа даже авианесущего крейсера.

Подробнее о возможностях УОСВ и новой линейки специализированной продукции, ориентированной на нужды нефтегазового сектора, расскажет заместитель директора по развитию ООО "Винета" Павел Петров во время делового бранча "Российское оборудование для офшорных нефтегазодобывающих объектов". Для участия в этом мероприятии требуется предварительная регистрация.

Кроме того, на выставке "Нева-2025" машиностроительное предприятие "Винета" проведет бизнес-завтрак "Российское оборудование для морских и речных судов", участники которого обсудят вопросы разработки судовых комплектующих, механизмы включения продукции в реестр отечественного оборудования и актуальные аспекты ценообразования при заключении контрактов. В числе приглашённых – представители судостроительных и судоремонтных предприятий, проектных бюро, судоходных компаний и судовладельцы. Завершит встречу профессиональная дискуссия, направленная на обмен опытом и выработку практических решений для отрасли.

Напомним, что 18-я Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2025" пройдет с 23 по 26 сентября в Санкт-Петербурге, на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".