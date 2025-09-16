Войти
Атомные подлодки защищают судоходные пути России, считают в зарубежной прессе

1092
0
0

Источник изображения: topwar.ru

АПЛ К-535 «Юрий Долгорукий»

12 сентября стартовали новые учения российского флота. Они предусматривают развёртывание крупных сил на севере Тихого океана, в частности, атомных подлодок и комплексов «Бастион», предназначенных для поражения кораблей противника ракетным ударом с побережья.

Данные манёвры направлены прежде всего на демонстрацию возможностей ВМФ по защите основных судоходных путей в регионе

- считают в зарубежном издании Zona Militar.

Они пройдут у берегов Камчатки и Чукотки, расположенных на самых восточных границах России. Как указывается, новые учения начались всего спустя несколько дней после завершения первого совместного патрулирования подлодок России и Китая, которое также состоялось на севере Тихого океана. Новый подход к боевому дежурству отражает нарастающее партнёрство двух стран в вопросах обороны.

Источник изображения: topwar.ru

Запуск МБР «Булава» с АПЛ К-535 «Юрий Долгорукий»

В целом отмечается заметное усиление активности российских атомных ПЛ. Это стало возможным благодаря завершению основной части программы кораблестроения, касающейся этой категории вымпелов. Так, на днях в порт приписки на Камчатке вернулся К-554 «Император Александр III», завершив более чем трёхмесячное дежурство. Это одна из семи находящихся в строю АПЛ проекта «Борей» [головная К-535 «Юрий Долгорукий» пребывает в ремонте до 2027 года].

В настоящее время это одни из самых современных субмарин в мире, способных благодаря своим передовым характеристикам усилить контроль Кремля за стратегически важными водами

- указывается в издании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Бастион
Булава-30
Юрий Долгорукий
Проекты
955 Борей
Военные учения
