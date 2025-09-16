Атомные подлодки защищают судоходные пути России, считают в зарубежной прессе

Источник изображения: topwar.ru
АПЛ К-535 «Юрий Долгорукий»
12 сентября стартовали новые учения российского флота. Они предусматривают развёртывание крупных сил на севере Тихого океана, в частности, атомных подлодок и комплексов «Бастион», предназначенных для поражения кораблей противника ракетным ударом с побережья.
- считают в зарубежном издании Zona Militar.
Они пройдут у берегов Камчатки и Чукотки, расположенных на самых восточных границах России. Как указывается, новые учения начались всего спустя несколько дней после завершения первого совместного патрулирования подлодок России и Китая, которое также состоялось на севере Тихого океана. Новый подход к боевому дежурству отражает нарастающее партнёрство двух стран в вопросах обороны.
Источник изображения: topwar.ru
Запуск МБР «Булава» с АПЛ К-535 «Юрий Долгорукий»
В целом отмечается заметное усиление активности российских атомных ПЛ. Это стало возможным благодаря завершению основной части программы кораблестроения, касающейся этой категории вымпелов. Так, на днях в порт приписки на Камчатке вернулся К-554 «Император Александр III», завершив более чем трёхмесячное дежурство. Это одна из семи находящихся в строю АПЛ проекта «Борей» [головная К-535 «Юрий Долгорукий» пребывает в ремонте до 2027 года].
- указывается в издании.