Истребители на учениях обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации

875
0
0
Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ
Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ.
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

МиГ-31бм обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации на учениях «Запад-2025»

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Истребители МиГ-31бм обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ.

"Пара самолетов МиГ-31бм Воздушно-космических сил в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" обеспечили истребительное сопровождение по маршруту полета экипажей дальней авиации на самолетах Ту-22м3 и осуществили постановку заслонов в воздухе в районе нанесения удара по условному противнику на одном из полигонов", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что во время отработки эпизода летчики, получив координаты от расчетов радиотехнических подразделений, вышли в заданный район, самостоятельно определили классификацию и осуществили перехват воздушной цели.

Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, отметили в МО РФ.

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
