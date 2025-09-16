Истребители на учениях обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации

МиГ-31бм обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации на учениях «Запад-2025»

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Истребители МиГ-31бм обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ.

"Пара самолетов МиГ-31бм Воздушно-космических сил в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" обеспечили истребительное сопровождение по маршруту полета экипажей дальней авиации на самолетах Ту-22м3 и осуществили постановку заслонов в воздухе в районе нанесения удара по условному противнику на одном из полигонов", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что во время отработки эпизода летчики, получив координаты от расчетов радиотехнических подразделений, вышли в заданный район, самостоятельно определили классификацию и осуществили перехват воздушной цели.

Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, отметили в МО РФ.