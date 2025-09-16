Польша получила от США новые танки Abrams: как это поможет Украине? (Military Watch Magazine, США)

MWM: Польша получила от США 38 новых танков Abrams

Польша получила от США 38 новых танков Abrams, пишет MWM. Это фактически сделало страну крупнейшим импортером американских боевых машин среди всех участниц НАТО. Это также позволит стране списать старые танки сорокалетней давности — и отправить их на Украину.

Новая партия из 38 основных боевых танков M1A2 SEPv3 Abrams поступила на вооружение польского войска, что фактически сделало страну крупнейшим импортером американских боевых машин среди всех участниц НАТО. Контракт на поставку Abrams общей стоимостью 4,8 миллиарда долларов Варшава и Вашингтон подписали в апреле 2024 года, и нынешняя партия стала третьей по счету. До этого в течение 13 месяцев Польша получила 116 единиц другой модели — M1A1, однако те танки не были новыми, а уже участвовали в военных операциях.

По сравнению с ранними версиями, модификация M1A2 SEPv3 получила более толстый лист лобовой брони, большую удельную мощность двигателя и современные электронные системы для ведения сетецентрических боевых действий. Пушка данных моделей совместима с подкалиберным кинетическим снарядом M829A4. Напомним, что предыдущая поставка по контракту была всего четыре месяца назад, в мае 2025.

Столь поспешная закупка Abrams, а также массовый заказ южнокорейского боевого флагмана К2 позволила Польше списать устаревшие модели немецких танков Leopard 2, а также советских машин сорокалетней давности — Т-72, причем последние в огромном количестве передавались Украине в рамках безвозмездной военной помощи. По разным оценкам, Варшава поставила Киеву как минимум 350 единиц списанных танков, что частично перекрыло серьезные потери ВСУ на поле боя.

До этого, на момент начала активных боевых действий в 2022 году, внушительную часть киевского танкового парка составляли средние танки Т-64. Замена на более надежные и простые в эксплуатации Т-72 изменила облик армии Украины, сделав полученные от Польши машины основной оборонительной силой. Соединенные Штаты ранее неоднократно предпринимали попытки поставлять ряд моделей Abrams на подкрепление ВСУ, однако украинское командование не оценило американскую технику. В частности, военнослужащие жаловались на уязвимость электронных компонентов в экстремальных погодных условиях.

Первое зафиксированное боестолкновение Abrams с российскими танковыми частями датируется февралем 2024 года. Американские флагманы оказались недостаточно подготовленными к атакам беспилотников, противотанковых ракет и базового вооружения Т-72. Согласно независимым оценкам, за три с половиной года конфликта Украина понесла тяжелейшие потери, лишившись как минимум 87%бронетехники, включая машины, поставленные Вашингтоном.