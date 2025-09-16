«Уничтожено 49 дронов одним импульсом»: работа микроволнового комплекса Leonidas

Источник изображения: topwar.ru

На днях американская компания Epirus обнародовала итоги проведённой для военных демонстрации высокомощного микроволнового комплекса (HPM) Leonidas, который создаёт электромагнитные помехи для борьбы с роями роботизированных аппаратов.

Как заявляется на сайте разработчика, новая установка в ходе тестирования показала наилучшие результаты:

Leonidas сначала отключил 61 из 61 дрона, а затем уничтожил рой из 49 БПЛА двух типов одним импульсом высокоэнергетических электромагнитных помех. Это 100% успеха.

Установка тестировалась по различным сценариям. В рамках «многоракурсного противодействия», две группы по три дрона приближались с противоположных сторон. Leonidas сначала вступил в бой с первым трио беспилотников слева, а затем перенаправил свой HPM-луч, чтобы расправиться с тройкой справа.

При сценарии «выборочный таргетинг» два дрона шли в непосредственной близости друг от друга. Один из наблюдателей выдал комплексу целеуказание на один из них, после чего Leonidas уничтожил его, не задев другой БПЛА, «продемонстрировав программно-определяемые, точно контролируемые формы сигналов системы». Затем установка поразила оставшийся дрон.

В рамках «точного перехвата» комплекс перехватил одиночный беспилотник, но сбросил его на землю в заранее определённой безопасной зоне, что потенциально позволяет избегать сопутствующего ущерба

При сценарии «многоцелевое взаимодействие» три дрона влетели в зону обстрела с разных сторон. Leonidas уничтожил все три дрона одновременно, продемонстрировав способность побеждать в воздушном бою в режиме «один против всех».

Источник изображения: topwar.ru

Финальным испытанием стало одномоментное уничтожение роя из 49 беспилотников, показанное в соответствующем видео.

Это переломный момент. Демонстрация нашего оружия – это самый эффективный способ донести до людей, что Leonidas является единственным решением, способным вести борьбу с роем дронов в соотношении один против всех

- отметил разработчик.

На демонстрацию были приглашены представители Минобороны США и 9 союзных стран. В ходе этого показа был задействован комплекс Leonidas первого поколения. При этом в июле 2025 года компания представила последнюю версию микроволновой системы, которая будет более чем в два раза превосходить изделие 2022 года по дальности действия и убойной силе при том же форм-факторе.