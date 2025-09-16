Войти
NYT: Россия совершила революцию в производстве БПЛА

© Владимир Гердо/ ТАСС
© Владимир Гердо/ ТАСС.
Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

За количеством беспилотников в зоне спецоперации стоит продвижение в технологической составляющей, улучшение систем наведения, большая устойчивость к помехам и новые типы боеголовок, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Россия смогла создать империю по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). К такому выводу пришел колумнист газеты The New York Times (NYT).

Отмечается, что за количеством беспилотников в зоне специальной военной операции стоит продвижение в технологической составляющей дронов, улучшение систем наведения, большая устойчивость к помехам и новые типы боеголовок.

NYT также подчеркнула изменившуюся тактику использования БПЛА, Россия якобы отправляет ударные беспилотники роями или волнами и направляет их по запутанной траектории. Также, по сведениям NYT, возросло количество и качество дронов-фальшивок, используемых, чтобы отвлечь внимание от реальных целей в небе. 

