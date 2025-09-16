Войти
Вестник Мордовии

Реактивная "Герань-3" становится проклятием для украинской ПВО

1011
0
+2

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Пролет российского барражирующего боеприпаса "Герань-3" с реактивным двигателем над вражеской территорией попал на видео. Ролик размещен в телеграм-канале "Военный осведомитель".



БПЛА был замечен в дневное время, когда находился в небе над Черниговской областью. Возможно, он был одним из тех, что поразили хранилище топлива на авиабазе противника Нежин.

Эта модификация по своим тактико-техническим характеристикам превосходит предыдущие версии, и как неоднократно отмечалось, по сути является аналогом крылатой ракеты. Она гораздо более скоростная по сравнению с образцами, оборудованными поршневыми двигателями. У нее более мощная боевая часть и значительная дальность полета. Плюс наличие совершенных систем наведения делает новинку очень опасным для формирований киевского режима средством поражения.

Активное применение таких БПЛА вместе с ложными целями существенно осложнит работу противовоздушной обороны противника. Они станут настоящим проклятием для тех, кто сейчас пытается контролировать воздушное пространство над Киевом, Одессой и другими городами, которые пока остаются под необандеровским режимом.

Роман Катков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 16:46
  • 10525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025
  • 15.09 23:23
  • 0
Комментарий к "На Западе оценили модернизацию российских «Прорывов»"
  • 15.09 21:25
  • 1
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя