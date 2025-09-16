Источник изображения: vestnik-rm.ru

Пролет российского барражирующего боеприпаса "Герань-3" с реактивным двигателем над вражеской территорией попал на видео. Ролик размещен в телеграм-канале "Военный осведомитель".

БПЛА был замечен в дневное время, когда находился в небе над Черниговской областью. Возможно, он был одним из тех, что поразили хранилище топлива на авиабазе противника Нежин.

Эта модификация по своим тактико-техническим характеристикам превосходит предыдущие версии, и как неоднократно отмечалось, по сути является аналогом крылатой ракеты. Она гораздо более скоростная по сравнению с образцами, оборудованными поршневыми двигателями. У нее более мощная боевая часть и значительная дальность полета. Плюс наличие совершенных систем наведения делает новинку очень опасным для формирований киевского режима средством поражения.

Активное применение таких БПЛА вместе с ложными целями существенно осложнит работу противовоздушной обороны противника. Они станут настоящим проклятием для тех, кто сейчас пытается контролировать воздушное пространство над Киевом, Одессой и другими городами, которые пока остаются под необандеровским режимом.

Роман Катков