На Западе подтвердили угрозу F-35 для российской ПВО

MWM: Инцидент с БПЛА в Польше продемонстрировал ценность F-35 для НАТО

Недавний инцидент с упавшими в Польше беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) продемонстрировал ценность истребителей пятого поколения F-35 для НАТО и их угрозу для российской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание отмечает, что нидерландские F-35 оказывали поддержку польским истребителям четвертого поколения F-16, направленным на перехват БПЛА. Журнал затрудняется назвать самолет, сбивший дроны, однако уверяет, что именно радар AN/APG-81 самолета F-35 мог бы помочь F-16 перехватить БПЛА.

«Возможность участия F-35 в прямом бою с российскими беспилотниками может означать первый случай, когда истребитель пятого поколения поучаствовал в боевых действиях в Европе», — говорится в публикации.

В августе журнал заметил, что польские модернизированные истребители четвертого поколения F-16V могут представлять новую угрозу для российских систем ПВО С-400.

Тогда издание прокомментировало планы польской стороны по обновлению 48 истребителей F-16C/D Block 52+ до стандарта F-16V, который существенно усилит возможности истребителя, в частности, его интеграцию — прежде всего по системам связи и разведки — с самолетами пятого поколения F-35.