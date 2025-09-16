MWM: Россия и Белоруссия в ходе учений отработали отражение воздушного нападения

На учениях "Запад-2025" Россия и Белоруссия отработали уничтожение воздушных целей, пишет MWM. В программе использовались ракетные комплексы С-400 и "Игла". Учения стали ответом на растущее военное давление со стороны НАТО, подчеркивается в материале.

Зенитные ракетные подразделения армий России и Белоруссии в рамках учений "Запад-2025" совместно отработали сценарий воздушного нападения со стороны западных стран, сообщают официальные интернет-ресурсы российского Министерства обороны. Ряд изданий уточняет, что в программе задействовали высокоэффективные ракетные комплексы большой дальности С-400.

"В ходе совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025" зенитные ракетные подразделения Московского военного округа отразили воздушное нападение условного противника", — сообщает ведомство, добавляя, что более 40 целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты вражеских войск, были уничтожены с помощью переносных ракетных комплексов 9К38 "Игла". Комплекс "Игла" прошел всесторонние испытания на украинском театре военных действий, а ранние модификации переносного ЗРК, находящиеся на вооружении ВСУ, доказали способность сбивать высокоэффективные российские истребители, в том числе Су-34.

Учения "Запад-2025" стартовали 12 сентября и проходят на территории обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Белоруссия, чья южная граница проходит вдоль нескольких регионов Украины, — фактически единственный стратегический партнер России на европейском континенте. Бывшая советская республика аналогично зависит от поддержки Кремля, особенно в условиях непрекращающегося давления со стороны Запада. Испытание совместных возможностей противовоздушной обороны двух стран стало ответным шагом на действия США, которые развернули ударные вертолеты Apache для запланированных натовских учений вблизи государственной границы Белоруссии.

Напомним, что буквально четыре месяца назад, 22 мая 2025 года, Германия сформировала 45-ю бронетанковую бригаду в литовском Вильнюсе. Элитная механизированная часть бундесвера будет дислоцироваться на военной базе буквально в 150 километрах от Минска. В условиях растущего военного давления Россия и Белоруссия заключили в 2023 году соглашение о совместном использовании ядерного оружия. Согласно ему, белорусские вооруженные силы получают доступ к арсеналу Москвы, которое вот уже два года хранится на территории республики.

Партнерское соглашение между Минском и Москвой — зеркальная ответная мера. Ранее Соединенные Штаты Америки подписали похожий договор, касающийся ядерного оружия, с пятью странами-участницами Североатлантического альянса: Бельгией, Германией, Италией, Нидерландами и Турцией.

Противовоздушные возможности Белоруссии значительно возросли после того, как в 2022 году на вооружение Минска поступили первые зенитные ракетные комплексы С-400. Уже в мае того же года стартовали первые совместные российско-белорусские учения, в ходе которых отрабатывалось развертывание новых систем обороны. Потенциал комплекса против малозаметных самолетов особенно ценится, поскольку члены НАТО продолжают наращивать группировку истребителей F-35 в Восточной Европе, а Польша планирует полностью укомплектовать свои ВВС к началу 2030 года.

В рамках вышеупомянутого договора с Вашингтоном Варшава получает шанс укомплектовать F-35 ракетами с ядерными боеголовками. В ответ Россия объявила о госзаказе на производство новейших модификаций многоцелевого истребителя Су-30СМ2, который также способен нести тактические заряды. Кроме того, Москва пополнит авиапарк транспортно-боевыми вертолетами Ми-35, которые показали высочайшую эффективность в борьбе с беспилотными низкоскоростными целями.

Не так давно мировым СМИ стало известно, что российские военно-воздушные силы активно комплектуют свои ударные истребители ракетами класса "воздух-воздух" Р-37 (Arrow по классификации НАТО), которые также могут быть оснащены ядерными боеголовками. Военные эксперты предположили, что следующим шагом после совместных учений станет переоснащение белорусских Су-30 новейшими системами вооружения, в том числе модернизированными ракетами.