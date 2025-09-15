А.М.Черемухин: летчик, конструктор, создатель первого вертолета в СССР.

Исторические чтения, посвященные 130-летию со дня рождения А.М.Черемухина и 95-летию со дня первого полета первого советского геликоптера 1 – ЭА прошли 11 сентября в демонстрационном зале Центрального аэрогидродинамического института (г. Жуковский, Московской области).

На чтениях присутствовала дочь конструктора вертолетов М.Л.Миля Надежда, историк авиации Вадим Михеев, директор музея АО «Туполев» Александр Затучный, Екатерина Ростовцева, руководитель центра корпоративной культуры ФАУ ЦАГИ.

Вадим Михеев подробно изложил историю возникновения и развития мирового вертолётостроения от раннего средневековья до начала XX века, а также об истории возникновения и развития вертолётостроения в России, начиная с «аэродромической машины» М. В. Ломоносова.

Источник: Валерий Агеев

Секретный рекорд

Алексей Черемухин родился 17 мая (29 мая по новому стилю) 1895 года в Москве в семье педагогов. 1914 году окончил с золотой медалью 5-ю Московскую гимназию, поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт, на механический факультет.

Когда началась Первая мировая война, Алексей Черёмухин оставил учёбу в институте и поступил вольноопределяющимся в 13-й корпусной авиационный отряд в действующей армии. В июне 1915 года он был направлен в школу авиации Императорского Московского общества воздухоплавания, где был зачислен на четырёхмесячные «Теоретические курсы» Н. Е. Жуковского. Лекции читали ученики профессора, там же Черёмухин познакомился и с А. Н. Туполевым.

По окончании курсов, в начале февраля 1915 года, выдержал экзамен на лётчика и был направлен на юго-западный фронт в 4-й Сибирский корпусной авиационный отряд. 24 марта 1916 года произведён в чин прапорщика. В апреле 1916 года прапорщик Черёмухин совершил свой первый боевой полёт, а 12 декабря 1916 года был удостоен звания «военного лётчика». Всего до конца войны им было выполнено 140 боевых вылетов, связанных с разведкой, корректировкой огня и истребительным прикрытием.

За мужество и отвагу был награждён орденом Св. Владимира IV степени с мечами и бантом, орденами Св. Анны II степени с мечами, 3-й степени с мечами и бантом, IV степени с надписью «За храбрость», орденами Св. Станислава II степени с мечами и бантом и III степени, а также высшим боевым орденом Франции — «Военным крестом».

После возвращения в Москву, с первых дней организации Центрального аэрогидродинамического института Черёмухин вместе с другими учениками профессора Н. Е. Жуковского участвовал в создании первого авиационного научного учреждения в СССР, в проектировании тяжёлого самолёта, двухмоторного триплана КОМТА (1922—1923) и пассажирского самолёта АК-1 (1922—1924).

Поступил в МВТУ и закончил его в 1923 году. С 1920 года работал лётчиком-экспериментатором. Кроме этого, начал исследования в области методов расчёта продольной устойчивости самолёта. С 1924 года занимался проектированием и строительством самой большой в мире, в то время, аэродинамической трубы Т-1 и Т-2.

В 1927 году ему было поручено руководство работами ЦАГИ по винтокрылым аппаратам (геликоптерам и автожирам): он стал руководителем «геликоптерной группы». Результатом работы этой группы стал аппарат ЦАГИ-1ЭА, совершивший свой первый полёт в сентябре 1930 года. А. М. Черёмухин не только проектировал и строил первый советский геликоптер, но и испытывал его. 14 августа 1932 года А. М. Черёмухин установил на нём неофициальный мировой рекорд высоты полёта — 605 м. Черемухин превзошел этот рекорд сразу в 34 раза!

Источник: Валерий Агеев

Создание этого летательного аппарата не только положило начало вертолетостроению в нашей стране, но и определило принципы наземных и летных испытаний винтокрылых летательных аппаратов, которые оставались актуальными на протяжении нескольких десятилетий.

Конструктор и человек с большой буквы

Надежда Миль заявила о том, что ее отец очень ценил Черемухина и как конструктора, так и человека. По образу и подобию натурного стенда, разработанного и построенного под руководством Черемухина, в 1947 году в ЦАГИ М. Л. Миль создал натурную геликоптерную установку (НГУ), которая была в последствии превращена в вертолёт ГМ-1 (Ми-1).

Источник: Валерий Агеев

Миль принимал также участие в расчётах первого советского вертолёта 1ЭА конструкции Черемухина. Вот что он писал о конструкторе:

- Мы у него научились всему тому, что сейчас умеем… И в тех успехах, которые имеет советское вертолетостроение, в тех тысячах машин, которые летают сейчас над полями в небе нашей Родины, есть большая доля его труда.

В ОКБ Туполева

Александр Затучный рассказал о работе Черемухина в ОКБ Туполева. По его словам в ночь на 4 января 1938 года был арестован. 1938—1941 годы он «провёл» в ЦКБ-29.

Источник: Валерий Агеев

ЦКБ-29 НКВД — второе и последнее в авиапромышленности «Опытно-конструкторское бюро», созданное в конце 1938 года из числа заключённых авиаконструкторов и авиаинженеров. Состояло из четырёх бригад, руководителями которых были главные конструкторы, осуждённые по 58-й статье УК РСФСР: Владимир Михайлович Петляков, Владимир Михайлович Мясищев, Андрей Николаевич Туполев, Дмитрий Людвигович Томашевич.

В ЦКБ-29 НКВД были созданы самолёты Второй мировой войны: пикирующий бомбардировщик Пе-2 и фронтовой пикирующий бомбардировщик Ту-2. Большой вклад в их конструирование внес и А.М.Черемухин. С середины 1940 г. Черемухин практически целиком был занят разработкой самолетов Туполева, участвуя во всех этапах их проектирования, постройки, испытаний и эксплуатации.

В 1947 г. А.Н.Туполев, как бы подводя итог совместной, почти десятилетней работы с Черемухиным, писал о сочетании у Алексея Михайловича «теоретической подготовки и хороших практических знаний, которые совершенно своеобразно выделяют его из ряда крупнейших работников авиации».

- Оригинальность творческих способностей А.М.Черемухина очень помогает мне, — писал Андрей Николаевич, — как в работе по предварительной компоновке машин, так и в процессе работы всего КБ над той или иной конструкцией.

В 1953 году Черемухин стал заместителем генерального конструктора. Он внес большой вклад в работу над самолетом Ту-4. Он один из авторов новых послевоенных норм прочности, позволивших создать скоростные реактивные самолеты. А.М. Черемухин много занимался конструкцией и прочностными характеристиками стреловидных крыльев большого удлинения. Именно эти работы позволили спроектировать и построить крылья самолетов Ту-95 и М-4.

На основании разработанных А.М. Черемухиным методов моделирования удалось детально изучить нагрузки на элементы конструкций околозвуковых и сверхзвуковых самолетов, найти наиболее рациональные технологические методы изготовления этих элементов. Все эти наработки были использованы в ОКБ при проектировании самолетов Ту-16, Ту-95, Ту-98 и Ту-22 и реактивных пассажирских самолетов ОКБ. А.М. Черемухину принадлежит техническое обоснование идеи подобно-масштабного перехода от компоновки и конструкции среднемагистрального Ту-104 к ближнемагистральному Ту-124.

Алексей Михайлович Черемухин умер 19 августа 1958 года в Паланге. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Источник: Валерий Агеев

Валерий Агеев