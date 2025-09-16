Желание Украины продавать оружие в Европу разбивается о запрет на экспорт (Politico, США)

Politico: Украина откроет производство ударных БПЛА в Англии

Украинские оружейники стремятся на европейские рынки, пишет Politico. Однако власти запретили экспорт из опасений, что подельники перестанут снабжать Киев боеприпасами. Напротив, чиновники убеждают западных производителей строить заводы на их территории. Но желающих почему-то приходится искать днем с огнем.

Виктор Джек

Киевские компании сетуют, что законодательные препоны мешают им делиться с Европой испытанным в боях оружием.

Лондон. На одной из крупнейших оружейных выставок Европы образовалась гигантская брешь.

Располагая одним из крупнейших ВПК в Европе, чья продукция к тому же широко испытана в боях, Украина представлена на выставке DSEI лишь двумя компаниями. Одновременно сотни других корпораций со всего света демонстрируют бронетранспортеры, артиллерию, беспилотные летательные аппараты, роботов, винтовки и ракеты.

У отсутствия украинских компаний есть одна серьезная причина: Киев не хочет, чтобы они продавали свои ценные технологии за рубеж.

Правительство утверждает, что стремится избежать нехватки техники на передовой. Также оно боится создать у западных покровителей впечатление, что Киев наживается на торговле оружием вместо того, чтобы использовать собственные ресурсы по максимуму. Но в отрасли утверждают, что послабления при продаже оружия подстегнут экономический рост, создадут приток налоговых поступлений, а также послужат стимулом для инноваций.

“Это серьезная болевая точка”, — сказал генеральный директор Kvertus Ярослав Филимонов. Его компания производит системы, способные обнаруживать рои беспилотников на расстоянии до 100 километров и “поджаривать” их с помощью “белого шума”. “Я абсолютно уверен, что Украине необходимо наладить экспорт таких систем”, — говорит он.

Глава НАТО Марк Рютте давно утверждает, что Европа должна срочно укрепить противовоздушную оборону. На этой неделе этот вопрос вновь оказался в центре внимания после того, как военному альянсу пришлось перехватывать группу беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство Польши.

Для Европы выгоды от послабления украинских экспортных ограничений могут быть “огромными”, заявила научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям и специалист по обороне Ульрике Франке.

По ее словам, киевские фирмы могли бы научить западных коллег, как наладить эффективное сотрудничество между государством и частным сектором, а также в кратчайшие сроки запустить массовое производство беспилотников. По оценкам Франке, в настоящее время Европа производит лишь “десятки тысяч” беспилотников в год — Украина же планирует произвести в 2025 году четыре миллиона.

Дело еще и в цене. Филимонов утверждает, что его системы “в два-три раза” дешевле западных аналогов. Управляющий директор Ukrspecsystems Рори Чемберлен также подчеркнул, что разведывательные беспилотники украинской фирмы “в шесть раз дешевле” западноевропейских аналогов.

Беспилотник-разведчик компании также способен обрабатывать “гораздо больше данных, чем любая из существующих альтернатив”, добавил он, что значительно повышает его точность.

Старая песня

Экспортные ограничения, безусловно, ограничивают возможности украинских компаний, но это не мешает им сотрудничать с европейскими коллегами.

На этой неделе компания Ukrspecsystems объявила, что в начале следующего года откроет в Англии производство разведывательных беспилотников стоимостью 250 миллионов долларов. В июле британская фирма Prevail Partners и украинская Skyeton также заявили, что вскоре развернут в Англии производство ударных беспилотников.

Но даже совместные предприятия страдают от запрета на экспорт.

Петри Рейман, старший вице-президент финской оборонной технологической компании Insta, которая в 2023 году открыла на Украине завод по производству беспилотников-камикадзе, утверждает, что экспортные ограничения Киева не позволяют местным партнерам делиться программным обеспечением, что, в свою очередь, тормозит инновации.

Таким образом, снятие запрета “весьма целесообразно”, сказал он журналу Politico в кулуарах DSEI.

Давление нарастает и дома. Согласно опросу, опубликованному в августе объединением предприятий ОПК “Технологические силы Украины”, 97% частных военных производителей только и ждут, когда правительство снимет ограничения, чтобы начать поставки в страны-партнеры и создать совместные предприятия.

Как ни парадоксально, запрет привел к тому, что правительство утратило контроль над интеллектуальной собственностью на некоторые виды оружия, сказал председатель киевского Центра оборонных стратегий и бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По его словам, это связано с тем, что некоторые фирмы разрабатывают технологии через международные организации в обход ограничений. “Это не в интересах украинского правительства, ведь они хотят ограничить подвижки в этой области”, — подчеркнул он.

Однако появились признаки того, что правительство понемногу меняет тактику.

Глава украинского агентства по оборонным закупкам Арсен Жумадилов рассказал журналу Politico, что провел большую часть своего времени на военной выставке, убеждая производителей комплектующих строить заводы на Украине. Он также неоднократно обращался к правительственным делегациям европейских стран, чтобы “поделиться опытом и извлеченными уроками”.

Депутат парламентского комитета от оппозиционной партии “Голос” Соломия Бобровская заявила, что правительство “готовится отменить часть ограничений”. По ее словам, первые разрешения коснутся излишков оружия и вооружений нелетального действия. Но когда именно это произойдет, трудно сказать, добавила она.

Однако, по ее словам, совершенно очевидно, что “аргументы украинского правительства, которые мы справедливо приводили в 2022 году, утратили актуальность”.

Министерство обороны Украины на запрос Politico о комментариях не откликнулось.

Статья написана при участии Джо Гулда.