Бундесвер располагает лишь одной соответствующей системой противодействия дронам, а их необходимо более 400 единиц (Die Welt, Германия)

Die Welt: бундесвер располагает лишь одной системой ПВО, а требуется 500

Крупнейшей слабостью бундесвера является отсутствие систем ПВО, пишет Die Welt. Таковых в Германии имеется лишь одна, а требуются около 500. Наладить производство проблематично: все мощности работают на Украину.

Торстен Юнгхольт (Thorsten Jungholt)

Способность отражать атаки российских дронов остается одной из самых серьезных уязвимостей бундесвера и европейских стран НАТО. Инспектор сухопутных войск Германии назвал это "одной из наших крупнейших слабостей". На вооружении бундесвера имеется лишь одна единица центральной системы ПВО, которая может противодействовать дронам, тогда как для защиты Германии их необходимо несколько сотен.

При планировании ответных действий в условиях возможного российского наступления за пределами Украины НАТО исходит из трех временных сценариев. Первый носит название Fight tonight ("Бой этой ночью"). Он описывает, какие силы альянс может мобилизовать немедленно, если произойдет нападение на территорию НАТО, — пусть и в меньших масштабах, учитывая задействованность российских войск в конфликте на Украине.

Второй сценарий привязывается к 2029 году. По прогнозам разведок стран НАТО, к этому времени перевооружение российской армии может продвинуться настолько, что "крупномасштабная атака" на страну НАТО станет теоретически возможной. Третья временная веха — 2035 год, когда ожидается полная реализация новых планов НАТО по обороне.

Ночь на среду продемонстрировала, как может выглядеть сценарий Fight tonight. Впервые в воздушное пространство Польши, а значит и НАТО, проникли не отдельные БПЛА, а рой дронов. Федеральное правительство считает, что их целью было проверить готовность альянса к обороне. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца (ХДС), система ПВО НАТО сработала, но не так эффективно, как должна была: "Это вызовет дискуссии в НАТО. Это, разумеется, вызовет дискуссии и в Европейском союзе".

Фактически НАТО пришлось "стрелять из пушек по воробьям". Согласно польским разведывательным данным, три подтвержденных уничтожения дронов произвели истребители F-35. ЗРК Patriot, развернутый бундесвером в Польше, использовался лишь как средство разведки — его ракеты запущены не были.

Однако оба этих средства демонстрируют крайне неблагоприятное соотношение "затраты – эффективность" в борьбе с дешевыми дронами, ведь они созданы для отражения других угроз в воздухе. Их средства поражения дороги и доступны в ограниченном объеме. Истребители и комплексы Patriot годятся лишь как временное решение в борьбе с БПЛА. В случае затяжного конфликта полагаться на них невозможно.

"Одна из наших крупнейших слабостей на данный момент"

Покидающий в конце месяца свой пост инспектор сухопутных войск Германии генерал-лейтенант Альфонс Майс призывает к максимальным усилиям в развитии систем противодействия дронам. Уязвимым местом в ПВО Германии остается закупка новых, а также поставка уже заказанных вооружений, заявил он в среду вечером в Берлине. "Одна из наших крупнейших слабостей сейчас — это до сих пор не реализованная способность к отражению атак дронов, к защите от угроз, возникающих на низкой высоте", — подчеркнул генерал.

Два года назад он принял решение возродить расформированные войска ПВО сухопутных сил. Армия, по его словам, делает всё возможное для создания так называемой войсковой ПВО. Но пока, как и во всем НАТО, приходится использовать оружие против дронов, которое изначально для этого не предназначено. В пример Майс привел 30-миллиметровую пушку БМП "Пума", в которой изменили систему управления огнем, а также модернизировали пулеметы. Однако над сухопутными войсками пока нет "колпака", который был бы "непробиваемым".

"У нас есть необходимость восстановления полноценной способности отражать воздушные угрозы, — отметил Майс. — Причем на малой высоте эта способность развита еще хуже, чем на высоких эшелонах. И это нужно исправить как можно быстрее".

Несмотря на политические заявления о серьезности российской угрозы, темпы закупок средств противодроновой борьбы остаются скромными. В центре внимания — система ПВО Skyranger для малой и средней дальности. Производитель Rheinmetall в конце января 2025 года передал бундесверу первый так называемый демонстрационный образец для испытаний и сертификации. Заказано еще 18 систем, их поставка начнется в 2027 году. Кроме того, существует возможность закупки еще 30 комплексов.

Эти цифры, однако, капля в море в системе общевойсковой ПВО. Согласно внутренним документам бундесвера, с которыми ознакомилась газета Welt, потребность только до 2029 года оценивается более чем в 400 единицах таких систем. К 2035 году — почти 500 штук. Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер недавно заявил, что только Германия нуждается в 500–600 системах, не считая заказов других европейских стран.

Генерал-лейтенант Майс при этом указывает на другую проблему: "Одного заказа недостаточно — нужны и производственные мощности в промышленности". Есть небольшой прогресс, но остаются сомнения, удастся ли ускорить производственные процессы по поставкам Skyranger бундесверу. Главный вопрос перевооружения звучит так: "Сколько это займет времени?"

Похожая ситуация и с другой системой — Iris-T SLS. Потребность бундесвера — около 140 комплексов к 2029 году и примерно 170 к 2035-му. Заказано всего шесть, поставка ожидается к 2027 году. При этом производственные мощности в первую очередь задействованы для нужд Украины, которая, по данным правительства ФРГ, уже получила девять комплексов Iris-T SLS и дальнобойных Iris-T SLM. Аналогичные ограничения действуют и при пополнении запасов комплексов Patriot — на этот раз со стороны американской промышленности. Из 12 комплексов, имевшихся у бундесвера, пять передали Украине. Их замена и необходимое количественное наращивание также ожидается лишь к концу десятилетия.

Так как и в других европейских странах НАТО ситуация ненамного лучше, остается ждать реакции альянса на инцидент в Польше. "Мы остаемся готовыми к обороне и полны решимости", — заявил канцлер Мерц, подчеркнув намерение "значительно повысить обороноспособность европейской части НАТО". Для этого, как отметил инспектор Майс, нужны новые системы вооружения, ускоренные закупки и дополнительный личный состав. "Я благодарен за каждый день, когда мы получаем новые военные ресурсы: ведь это означает меньше незащищенных флангов", — добавил он.