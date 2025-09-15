ВМС Великобритании хотят оснастить своих коммандос десантными катерами Sea Dagger

Sea Dagger

Военное руководство Великобритании изучает концепт автономного десантного катера Sea Dagger, представленный компанией Leidos. В случае одобрения проекта ВМС страны могут развернуть до 24 таких катеров, которые поступят на вооружение ударных групп Командования вооруженных сил (UKCF) — современной версии британских коммандос, созданных по инициативе премьер-министра У. Черчилля в 1940 году.

В настоящее время UKCF считается элитой специальных войск Великобритании. В рамках проводимой правительством страны модернизации вооруженных сил подразделения коммандос должны стать более легкими и маневренными, получить оснащение по последнему слову техники, включая беспилотники, средства киберзащиты и автономные системы с ИИ. Одним из элементов модернизации как раз и станут автономные десантные катера Sea Dagger. Это бронированные суда нового поколения, используемые для высадки с десантных кораблей на берег любой сложности, включая мели и даже коралловые рифы. Катер будет вмещать до 12 коммандос, легкие тактические мобильные платформы, внешние системы и другие боевые грузы. Sea Dagger сможет передвигаться со скоростью около 75 км/ч, преодолевая значительные расстояния в условиях современного боя.

