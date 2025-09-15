Спектакль с беспилотниками надломил отношения Польши и США

Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей. В то время как Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать некой ошибкой, польский премьер Дональд Туск и глава МИД республики Радослав Сикорский резко критикуют его точку зрения. По мнению экспертов, столь серьезное расхождение позиций свидетельствует о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами.

Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть результатом ошибки. "Как я слышал, произошло то, что, когда их сбивали, они немного вышли из-под контроля", – пояснил глава Белого дома. Тем не менее президент США выразил недовольство сложившейся ситуацией, добавив, что он готов "осудить" сам факт нахождения БПЛА неподалеку от границы республики.

Подобная позиция Трампа разочаровала польских политиков. Так, премьер страны Дональд Туск отметил, что Варшава была бы рада назвать инцидент ошибкой. Однако, с ее точки зрения, произошедшее таковым не является. "В ту ночь, когда над нами пролетело 19 российских беспилотников, над Украиной их было 400 плюс 40 ракет. Это не были ошибки", – цитирует Bloomberg главу МИД республики Радослава Сикорского.

Слова Трампа подверглись критике и в американской прессе. Так, The New York Times называет произошедшее "очередным примером", когда США занимают позицию "стороннего наблюдателя" при действующей администрации. На контрасте издание вспоминает президентство Джо Байдена, в частности реакцию Штатов на падение украинской ракеты в границах республики в 2022 году.

"Тогда Вашингтон сразу проявил готовность защищать каждого члена НАТО. Тревога оказалась ложной, но США действовали решительно", – подчеркивает газета. Сейчас же Трамп избрал "выжидательную" тактику и якобы ведет себя так, будто Штаты не связаны с возможным исходом событий.

В то же время американское экспертное сообщество предлагает альтернативные взгляды на инцидент. Так, экс-помощник главы Пентагона Стивен Брайен в интервью для портала InsideOver отметил, что видит в произошедшем провокацию со стороны Украины. Ее цель – получение Киевом больших объемов вооружений.

"Полагаю, что украинцы взяли контроль над одним или несколькими БПЛА и направили их в Польшу. И меня к такому выводу подталкивают несколько соображений: ни одна из зон, где оказались дроны, не представляет минимальный интерес со стратегической точки зрения; а перехватить контроль за БПЛА – прекрасный способ организовать провокацию", – уточнил он.

Напомним, в среду Туск сообщил, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Минобороны РФ подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км. Впрочем, Москва выразила готовность к проведению консультаций с Варшавой.

"Учитывая, что "спектакль" с беспилотниками над Польшей был во многом рассчитан на Дональда Трампа, евробюрократы и украинское руководство вновь потерпели фиаско. Президент США ведет себя довольно последовательно и не позволяет европейским мошенникам сыграть с ним в наперстки", – отметил политолог-полонист Станислав Стремидловский.

По его мнению, причин, почему глава Белого дома довольно сдержанно отреагировал на произошедшее, несколько. "Во-первых, он, вероятно, получил от американской разведки данные, которые не подтверждают версию о якобы российской провокации. Во-вторых,

сейчас у Трампа существует более важная внутренняя проблема –

это убийство Чарли Кирка, яркого сторонника MAGA-движения (Make America Great Again – "Сделаем Америку снова великой"). Для президента США первостепенный вопрос – не ситуация в Европе, а ответ либералам, действия которых привели к росту насилия в стране", – добавил спикер.

В-третьих, американский лидер продолжает дистанцироваться от украинского кризиса. "Трамп ранее давал понять, что ситуация вокруг Украины – дело европейцев, а Штаты не хотят этим заниматься. Поэтому все попытки так или иначе втянуть Вашингтон в эскалацию конфликта до сих пор не оборачивались успехом", – подчеркнул политолог.

При этом польские политики продолжают прикладывать усилия, чтобы переубедить главу Белого дома, и даже спорят с ним. "Но администрация США не делает ставку на правительство Дональда Туска, а также конкретно на министра иностранных дел Радослава Сикорского. Трамп общается исключительно с президентом Польши Каролем Навроцким и игнорирует того же Туска", – уточнил Стремидловский.

Тем не менее оба политика пока ни в чем не обвиняют главу Белого дома,

акцентирует Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай". "Однако они пытаются транслировать ему сочетание тревоги и разочарования, которое царит в Варшаве из-за действий Вашингтона на европейском направлении", – считает он.

"Что касается Навроцкого, то, судя по всему, его кандидатура была одобрена Джей Ди Вэнсом, который курирует в Белом доме взаимодействие с правоконсервативными силами в Европе. Таким образом, президент Польши сохраняет хорошие отношения с американским коллегой и поддерживает с ним регулярные контакты, в том числе очные. В то же время премьер и глава МИД выполняют роль "ястребов" – это усиливает переговорные позиции Варшавы в ЕС", – указал эксперт.

Он также акцентировал, что "десятки миллиардов долларов, которые Еврокомиссия выделяет Польше на оборону, обязывают Варшаву делать активные заявления – в том числе в адрес Трампа, и играть роль регионального "ястреба", обосновывая масштабность угроз с Востока".

"Прогнозирую развитие ситуации именно в этом ключе. Навроцкий попытается укрепиться в качестве главного связующего звена между Европой и США, особенно учитывая, что премьер Италии Джорджа Мелони не справляется с этой ролью. Туск и Сикорский, в свою очередь, будут продвигать Польшу как одного из региональных лидеров – что вполне реалистично благодаря их связям в институтах ЕС. Все это сделает Польшу менее стабильной страной", – заключил Ткаченко.

Олег Исайченко