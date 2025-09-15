Грузию начинает воротить от НАТО

В Тбилиси предложили изъять из конституции пункт о вступлении страны в ЕС и НАТО. В последние годы Грузия подвергается критике со стороны стран Запада за нежелание открывать «второй фронт» против России и принятие законов об иноагентах. Каковы настроения в обществе по поводу сближения с Западом и как происходящее влияет на отношения Грузии с Россией?

На этой неделе грузинский оппозиционный "Левый альянс" потребовал изъять из конституции страны упоминание исключительного курса в Евросоюз и НАТО. Речь идет о 78-м пункте, обязующий госорганы "принять все меры для обеспечения полной интеграции" в западные институты. Он был внесен в основной закон несколько лет назад с подачи правящей партии "Грузинская мечта".

"Хватит питать народ иллюзиями, что к 2030 году наша страна достойно вступит в Евросоюз", – заявил лидер альянса, экс-депутат парламента Сосо Шатберашвили. По его словам, в случае отказа властей поддержать инициативу "Левый альянс" сам инициирует широкое движение против этого пункта.

Ранее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе говорил о резком падении уровня доверия граждан к ЕС – с 80 до 50%, объясняя это тем, что Евросоюз финансирует в Грузии революционные процессы в интересах "глубинного государства". Однако в ЕС приводят другие цифры, на днях там сообщили, что, по данным новых опросов, более 70% грузин хотят продолжения интеграции.

В Брюсселе неоднократно критиковали Тбилиси за так называемый закон об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). В июле Еврокомиссия направила письмо местному правительству с требованиями до конца августа отменить эти законы, пригрозив в противном случае аннулировать безвизовый режим для грузинских граждан, действующий с 2017 года.

В ответ Кобахидзе назвал подобные попытки контрпродуктивными, заявив, что массовых беспорядков в стране все равно не будет. Кроме того, Грузия всякий раз отвечала отказом на предложения Запада открыть "второй фронт" против России и инициировать вооруженный конфликт с Москвой.

Параллельно с этим у Тбилиси обостряются отношения с Киевом. На этой неделе член "Силы народа" Давид Картвелишвили призвал выслать из страны временного поверенного в делах Украины на фоне скандала с задержанием Службой государственной безопасности (СГБ) двух граждан республики с 2,4 кг гексогена. Как заявил первый замруководителя ведомства Лаша Маградзе, они везли взрывчатку в Россию для проведения операции "Паутина-2".

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе считает, что Тбилиси по дипломатическим каналам отреагирует на скандал с украинским гексогеном. "Киев поступил – причем в очередной раз – пренебрежительно к нашим национальным интересам", – считает политолог.

Эксперт напомнил, что Украина "ведет себя недостойно по отношению к Грузии" еще со времен Петра Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов), укрывая разыскиваемых Тбилиси деятелей, начиная с Михаила Саакашвили. Мамрадзе также назвал ошибкой внесение в конституцию пункта об обязательном вступлении в Евросоюз и НАТО.

По его словам, с помощью этих поправок власти "хотели показать серьезность прозападных настроений". "А вот изъять будет сложно, даже если захотят. "Грузинская мечта" не имеет для такой процедуры конституционного большинства", – объяснил эксперт.

При этом даже если представить изъятие этого пункта из конституции, "на отношения с Москвой это не повлияет". "Есть "красные линии" – это вопрос территориальной целостности. Несмотря на экономические, гуманитарные связи с Россией, налицо ключевые и принципиальные проблемы Южной Осетии и Абхазии", – подчеркнул аналитик.

Ранее эксперт отмечал, что реальный уровень доверия к ЕС не превышает 50% "на фоне того, как объединение в последние годы незаслуженно обвиняет страну, не ценит ее успехи, выкручивает руки". Однако "снижение интереса к НАТО и Евросоюзу вовсе не означает, что растут пророссийские настроения".

"Население Грузии все еще поддерживает курс страны на западную интеграцию.

Тем более сейчас действует безвизовый режим со странами ЕС, и много молодежи уезжает туда на заработки", – добавляет грузинский политолог Игорь Гвритишвили. Что касается курса на вступление в НАТО, то, по его словам, "об этом пункте никто не говорит: ни правительство, ни СМИ, ни оппозиция, за исключением радикальной".

"С учетом ситуации на Украине тема вступления в НАТО непопулярна в Грузии. Только радикальная оппозиция, к которой относится партия Саакашвили "Единое национальное движение", говорит о желании войти в альянс. Но большинство, если верить данным социологов, не поддерживает этот шаг", – отметил эксперт.

В то же время, кроме "Левого альянса", сегодня "никто не говорит о том, чтобы изъять из конституции страны пункт об исключительном курсе в НАТО". "Партия "Левый альянс" далеко не самая влиятельная. С устранением этого пункта у Грузии могут возникнуть серьезные проблемы в отношениях с Евросоюзом, в том числе экономические. Если отношения с Европой будут разорваны, экономика страны не выживет", – полагает Гвритишвили.

По его словам, сейчас Грузия извлекает максимальную выгоду из экономического сотрудничества с Россией, но даже в случае, если пункт о курсе в НАТО будет изъят из основного закона, это никак не скажется на отношениях с Москвой.

"Другой вопрос, что между странами нет дипломатических отношений, и выбраться из этого тупика в ближайшем будущем будет очень трудно, поскольку Грузии пришлось бы признать независимость Абхазии и Южной Осетии, что вызвало бы волну гнева среди населения", – пояснил спикер.

Также стоит обратить внимание на отказ Грузии от поддержки европейских и американских санкций в отношении России.

"В этой связи сложились довольно напряженные отношения с руководством ЕС и США, которые постоянно критикуют Грузию. Из-за этого правительство страны находится в трудном положении. Существует угроза отмены безвизового режима, о чем уже заговорили в Европарламенте", – сказал эксперт.

Что касается отношений с Украиной и инцидента с попыткой провезти взрывчатку, то грузинское общество, по словам Гвритишвили, "реагирует на все это отрицательно". "Правительство и оппозиционные партии в один голос заявляют, что у тех, кто пытается перенести конфликт Украины и России на грузинскую территорию, ничего не получится. Грузинское правительство еще ни разу не выступало с критикой в адрес политики России в отношении Украины. Это максимум, что могут сделать власти – именно не выступать с критикой", – подчеркнул он.

Андрей Резчиков,

Дмитрий Александров, Тбилиси