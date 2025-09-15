Проект «Осьминог»: Британия передаст ВСУ тысячи беспилотников против «Гераней»

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Британии Джон Хили раскрыл детали сделки с Киевом, которая была заключена в рамках проекта Octopus («Осьминог») и предусматривает ежемесячное производство тысяч БПЛА-перехватчиков и их передачу ВСУ.

В соответствии с соглашением один из украинских производителей беспилотников, компания Ukrspecsystems, поделится своей проверенной конструкцией передового небольшого беспилотного перехватчика, который будет использоваться против ударных дронов Shahed (как на Западе продолжают называть российские «Герани»). Его массовое изготовление будет налажено в Британии и начнётся после совместной доработки украинского изделия. При этом создание новых мощностей будет проинвестировано Ukrspecsystems на сумму в £200 млн.

Как подчеркнул Хили, перехватчик будет стоить менее 10% от стоимости российской системы, которую он уничтожает. Цена на новый БПЛА названа не была, однако, согласно февральским подсчётам CSIS, стоимость Shahed [то есть «Герани»] составляла $35 тыс.

Министр указал, что Украина регулярно подвергается бомбардировкам с использованием сотен беспилотников и ракет, численность которых в некоторых случаях доходит от 500 до 700.

Для Украины это [сделка] означает, что она сможет лучше защищать свой народ, свою родину. Для Британии это означает, что у нас будет доступ к лучшим и перспективным технологиям для наших собственных вооружённых сил

- заявил Хили.