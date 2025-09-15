Войти
Военное обозрение

Проект «Осьминог»: Британия передаст ВСУ тысячи беспилотников против «Гераней»

659
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Британии Джон Хили раскрыл детали сделки с Киевом, которая была заключена в рамках проекта Octopus («Осьминог») и предусматривает ежемесячное производство тысяч БПЛА-перехватчиков и их передачу ВСУ.

В соответствии с соглашением один из украинских производителей беспилотников, компания Ukrspecsystems, поделится своей проверенной конструкцией передового небольшого беспилотного перехватчика, который будет использоваться против ударных дронов Shahed (как на Западе продолжают называть российские «Герани»). Его массовое изготовление будет налажено в Британии и начнётся после совместной доработки украинского изделия. При этом создание новых мощностей будет проинвестировано Ukrspecsystems на сумму в £200 млн.

Как подчеркнул Хили, перехватчик будет стоить менее 10% от стоимости российской системы, которую он уничтожает. Цена на новый БПЛА названа не была, однако, согласно февральским подсчётам CSIS, стоимость Shahed [то есть «Герани»] составляла $35 тыс.

Министр указал, что Украина регулярно подвергается бомбардировкам с использованием сотен беспилотников и ракет, численность которых в некоторых случаях доходит от 500 до 700.

Для Украины это [сделка] означает, что она сможет лучше защищать свой народ, свою родину. Для Британии это означает, что у нас будет доступ к лучшим и перспективным технологиям для наших собственных вооружённых сил

- заявил Хили.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:08
  • 80
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 12:02
  • 39
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 15.09 06:36
  • 0
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 22:20
  • 10514
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя
  • 13.09 06:11
  • 0
Еще один комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 13.09 05:04
  • 1
Почему опыт СВО - никуда не годная подготовка к ТМВ (и любой крупной войне)
  • 12.09 22:53
  • 0
Комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 12.09 13:41
  • 1
ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире
  • 12.09 11:47
  • 1
Российскую авиацию сочли лучшей в мире