Bloomberg: НАТО грозит критическая нехватка средств защиты от беспилотников

Успехи российского дроноводства поставили перед НАТО сложную задачу, сообщает Bloomberg. Стоимость имеющихся в западном арсенале средств защиты от дронов несоизмеримо выше, чем самих БПЛА. Да и тех критически не хватает.

Джерри Дойл (Gerry Doyle), Аарон Кирхфельд (Aaron Kirchfeld)

Попытки решить эту головоломку бросились в глаза на оружейной выставке DSEI в Лондоне, где компании демонстрировали лазеры, ракеты, средства РЭБ и беспилотники-перехватчики для борьбы с этой угрозой и снижения затрат.

Обширное распространение беспилотных систем в ходе украинско-российского конфликта заострило важность защиты от беспилотников. Но дилемма, с которой сталкиваются военные по всему миру, заключается в том, что средства поражения, как правило, намного дешевле ответных мер для их перехвата.

Стоимость беспилотников варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов и, к тому же, стремительно снижается по мере внедрения технических новшеств и массового производства. Это лишь малая часть затрат на большинство ракет противовоздушной обороны, самые передовые из которых стоят десятки миллионов долларов за штуку.

Попытки решить эту головоломку бросились в глаза на оружейной выставке DSEI в Лондоне, где компании демонстрировали лазеры, ракеты, средства РЭБ и беспилотники-перехватчики для борьбы с этой угрозой. Что их всех объединяло, так это стремление снизить затраты.

Дроны или беспилотные системы, как часто называют более крупные аппараты, стали последним словом военной науки с началом российской спецоперации на Украине в 2022 году. В ходе конфликта широко используются и традиционные средства ведения боя наподобие артиллерии, однако обе стороны все сильнее опираются на беспилотные летательные аппараты для разведки, обороны и нападения.

“На Украине развернулась масштабная борьба беспилотников, — сказал генеральный директор компании по борьбе с беспилотными угрозами Alpine Eagle Ян-Хендрик Буленс. — Наш перехватчик, по сути, сам представляет собой небольшой беспилотник, поэтому по цене сопоставим с аналогичной техникой неприятеля”.

Еще один метод защиты — радиоэлектронная борьба, в том числе постановка помех и ложных сигналов. На выставке DSEI эти технологии, чье преимущество заключается в возможности обезвреживать несколько беспилотников одновременно, продвигали десятки компаний.

“Это, по сути, выведет из строя электронику во всем рое, и они просто упадут на землю, — говорит технический директор британской дочерней компании Thales Майк Стюарт. — Этим она отличается от модели “навел и выстрелил”, когда вы буквально нацеливаетесь на дроны один за другим”.

Другие компании, в частности американские Droneshield и Dedrone, продемонстрировали переносные системы, из которых можно целиться, как из винтовки. На выставке был представлен широкий ассортимент лазеров, которые уничтожают беспилотники в небе — от нескольких версий нашумевшей системы Iron Beam (“Железный луч”) от израильской компании Rafael до предложений более мелких конкурентов, таких как Electro Optical Systems и IPG Photonics. Лазеры, как и средства РЭБ, дороги и сложны в изготовлении, но в дальнейшем дешевы в эксплуатации.

Британская компания MARSS разработала перехватчики наземного базирования, чтобы снизить затраты и свести к минимуму риск случайного повреждения в результате пролета через рой беспилотников неприятеля. Небольшие ракеты Х-образной формы оснащены пропеллерами с батарейным питанием, развивают скорость свыше 320 километров в час и поражают цели благодаря титановому носовому обтекателю. Перехватчики разработаны для использования близ нефтяных месторождений, где использование взрывчатки рискованно.

“В девяти случаях из десяти речь идет о повышении “выхлопа” или снижении затрат”, — сказал операционный директор компании Робби Дрейпер.

Резкий рост спроса на оборудование для борьбы с беспилотниками уже привлек инвестиции. Мюнхенская компания Tytan Technologies, создающая беспилотники-перехватчики, недавно привлекла 19 миллионов долларов от европейских инвесторов, а вооруженные силы Украины и Германии провели полевые испытания.

Основное внимание общественности уделяется конфликту Украины и России, однако другие страны, опасающиеся военного вторжения, также ищут способы усилить свою оборону от беспилотников. Только на прошлой неделе БПЛА были сбиты над Польшей.

НАТО грозит критическая нехватка средств защиты от беспилотников, сообщила глава военного подразделения Bloomberg Бекка Вассер. Обеспокоенный перспективой китайского вторжения Тайвань заявил, что его нынешний запас из всего нескольких тысяч дронов слишком мал для военных нужд.

В прошлом году Пентагон объявил об инициативе стоимостью миллиард долларов на изучение перспектив и развитие беспилотников в районе Тайваня, извлекая уроки из опыта Украины, чьи морские беспилотники практически обезвредили Черноморский флот России (за обезвреживание Черноморского флота западная пропаганда выдает его передислокацию. — Прим. ИноСМИ). Германия недавно объявила о масштабных закупках беспилотников, пусть и на более низком уровне, чем другие европейские страны.

Компании по всему миру предлагают широкий ассортимент, а известные игроки торопятся разработать собственные предложения, например Indago 4 от Lockheed Martin и Malloy T-150 от BAE Systems.

Постоянно обостряющаяся беспилотная угроза требует скорейшего развития и большего разнообразия оборонительных систем, считает аналитик Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц.

“Большое внимание уделяется доступности решений для борьбы с беспилотниками, но еще более важный показатель — доступность и масштабируемость производства, — заключил Хинц. — Иными словами, есть риск, что даже если средства найдутся, мы не сможем их приобрести в достаточном количестве”.