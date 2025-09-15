Войти
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 разыграли удары по объектам НАТО (Military Watch Magazine, США)

Совместные учения России и Белоруссии Запад-2025
Совместные учения России и Белоруссии Запад-2025.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

MWM: бомбардировщики Ту-22М3 отработали бомбометание на учениях

В ходе учений "Запад-2025" бомбардировщики Ту-22М3 отработали бомбометание по объектам на полигоне, пишет MWM. За ними пристально и с тревогой наблюдали по ту сторону границы. В ВСУ признали: перехватить такие удары невозможно.

В ходе продолжающихся российско-белорусских учений “Запад-2025” воздушно-космические силы России задействовали дальние бомбардировщики Ту-22М3 для отработки ударов по противнику “с целью нарушения системы управления и уничтожения критически важных объектов”.

“Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили практическое бомбометание, уничтожив объекты на одном из полигонов в ходе совместного с Белоруссией стратегического учения “Запад-2025””, сообщило Минобороны России. В министерстве добавили, что при отработке ударов был учтен боевой опыт, накопленный на украинском театре военных действий. Одновременно ВВС США развернули для собственных учений в Европе стратегические бомбардировщики B-52H, способные нести ядерное оружие.

Ту-22М3 выпускался с 1989 по 1997 год — примерно в то же время, что и американский бомбардировщик-невидимка B-2. Он легче и имеет меньшую дальность полета, чем самолеты межконтинентальной дальности Ту-160 и Ту-95МС, которые также входят во флот российских бомбардировщиков. Самолеты сыграли значительную роль как в операциях по борьбе с повстанцами в Сирии, так и совсем недавно в российско-украинском конфликте, когда представитель ВВС Украины Юрий Игнат рассказал о возможностях крылатой ракеты Х-22, перехват которой оказался практически невозможным. В декабре 2023 года Игнат заявил, что с момента эскалации боевых действий между Россией и Украиной в феврале 2022 года российские Ту-22 выпустили по целям на всей территории Украины около 300 ракет Х-22 и Х-32 и что украинские средства ПВО не смогли перехватить ни одной из них. Ранее, в январе, он заявил: “Я подчеркиваю, что невозможно сбить ракеты Х-22 теми средствами, которые есть в нашем арсенале”, — объяснив это высокой скоростью ракеты.

В конце 2010-х годов ВКС России расширили парк Ту-22М3, расконсервировав некоторое количество и модернизировав их до стандарта Ту-22М3М. Удары Украины по российским базам стратегической авиации 1 июня, в результате которых было уничтожено несколько бомбардировщиков Ту-95МС, а также задержки с разработкой самолета следующего поколения ПАК ДА повысили вероятность того, что в будущем роль Ту-22М3 возрастет и дополнительные самолеты будут сняты с хранения.

ПАК ДА межконтинентальной дальности разрабатывается в качестве преемника как Ту-95МС, так и Ту-160, однако Ту-22М3 средней дальности не имеет прямого продолжателя. Это повышает вероятность того, что он прослужит дольше двух других типов российских бомбардировщиков. Ожидается, что самолеты продолжат модернизацию, в том числе посредством внедрения варианта воздушного базирования гиперзвуковой крылатой ракеты “Циркон”, который в настоящее время разрабатывается.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
B-2 Spirit
B-52
Ту-160
Ту-22
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
ГЗЛА
ПАК ДА
Ядерный щит
