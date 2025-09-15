Войти
«Машина для городских боёв»: новый китайский средний танк LZI83

774
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На недавнем военном параде в Пекине были представлены многочисленные образцы новой боевой техники НОАК. В их числе фигурирует средний танк LZI83, отличающийся более сложной конструкцией по сравнению с однотипными моделями, которые демонстрировались ранее Китаем.

Как указывается в издании Defensa, это совершенно новое изделие, имеющее гораздо больший боевой потенциал, чем предыдущие образцы средних танков. Машина, вписывающаяся в эту категории за счёт своей компактности и небольшого веса, «особенно подходит для асимметричных конфликтов [видимо, с повстанцами] или ведения боёв в городских условиях».

Источник изображения: topwar.ru

Вооружение машины представлено 105-мм пушкой, которая, по словам автора, использует новые снаряды, специально разработанные для неё, – по наносимому урону они аналогичны стандартным 120-мм боеприпасам.

Башня предположительно является беспилотной, что предполагает экипаж из 3 чел. и наличие автомата заряжания. На ней размещён дистанционно управляемый боевой модуль, на который может устанавливаться тяжелый пулемет или лёгкая пушка.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, на LZI83 заметны сенсоры, характерные для КАЗ. Эти датчики обнаруживают приближение средств поражения противника (например, ПТУР), за поражение которых отвечают две счетверённые пусковые установки. Наряду с ними, заметны многочисленные сенсоры неизвестного назначения, часть из которых, вероятно, отвечает за обнаружение неприятельских БПЛА.

Танк оснащён внушительной бронёй. В лобовой части она отходит от классических постулатов и принимает V-образную форму, по бокам корпуса установлены защитные модули значительной толщины, а башня оснащена блоками со сложными формами – возможно, их конструкция направлена на повышение скрытности.

