Военнослужащий Тверь: системы "Квадрат" и "Спринт" компактны и мобильны

Военные связисты. Архивное фото
Военные связисты.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Они работают по единому принципу, но в разных диапазонах частот, уточнил начальник комплекса связи российской армии

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Системы спутниковой связи "Квадрат" и "Спринт" отличаются компактностью и мобильностью. Об этом сообщил начальник комплекса связи российской армии с позывным "Тверь".

По данным Минобороны Белоруссии, в интересах обеспечения связью воинских частей региональной группировки войск на учениях "Запад-2025" личный состав одного из подразделений Вооруженных сил РФ отрабатывает развертывание систем "Квадрат" и "Спринт".

По словам начальника комплекса связи, эти станции работают по единому принципу, но в разных диапазонах частот.

"Одно из ключевых достоинств данных станций - компактность и мобильность, что уже подтверждено при их использовании в зоне проведения специальной военной операции. Стоит также отметить, что для освоения и уверенного развертывания станций спутниковой связи достаточно пройти месячный курс подготовки", - цитирует военнослужащего пресс-служба Минобороны республики.

Как проинформировал начальник комплекса связи, малая станция "Спринт" обеспечивает устойчивое соединение в интересах пунктов управления подразделениями. Станция "Квадрат" способна передавать большие массивы информации уже в интересах полка или дивизии, что позволяет пользоваться различными системами передачи информации, электронной почтой, защищенной видео-конференц-связью. 

