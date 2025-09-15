Русские операторы дронов будут запускать БПЛА за сотни километров от линии фронта (Forbes, США)

Инновационная российская технология изменит картину боевых действий на Украине, пишет Forbes. Теперь операторы БПЛА могут находиться в сотнях километров от линии фронта, а на их подготовку потребуется пара часов. Нести службу можно будет буквально из дома.

Дэвид Хэмблинг (David Hambling)

Российский государственный информационный ресурс ТАСС накануне сообщил, что центры управления беспилотниками будут базироваться в сотнях километрах от линии фронта. Согласно опубликованным данным, теперь FPV-дроны начнут работать с безопасного расстояния, активно используя технологии искусственного интеллекта.

За последние годы конфликта операторы дронов стали ключевой целью для атак БПЛА и артиллерии. Не так давно украинское командование скорректировало свою систему ePoints, согласно которой солдаты ВСУ получают бонусы за уничтожение того или иного противника. Теперь оператор ударного FPV-беспилотника оценивается дороже, чем командир танка. Российское нововведение подразумевает, что точки управления больше никогда не приблизятся к линии фронта, а военнослужащие перестанут быть легкой мишенью, неся службу буквально "из дома".

Дистанционное управление

В состав нового тылового командования, которое начнет выполнять как разведывательные, так и боевые задачи, вошли военнослужащие из донецкого штурмового батальона "Сомали", а также 24-я отдельная мотострелковая бригада. Инициативу напрямую поддержала "Единая Россия" — правящая партия Владимира Путина, что означает большое политическое значение такого шага.

Ключевой технологией стала система "Орбита", разработанная Автономной некоммерческой организацией "Центр беспилотных систем и технологий" (ЦБСТ). Компанию основали в 2024 году в качестве мер поддержки российской армии и флота. Силами ЦБСТ на украинский фронт поставляются, в том числе, ударный дрон-камикадзе "Скворец", средства РЭБ и прочая техника.

Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков заявил, что на сегодняшний день Центр объединяет в себе партнерскую сеть из более 200 стартапов. В его работу входит координация производства, чтобы как можно быстрее выпускать не только беспилотники, но и средства связи с программным обеспечением. Такой динамичный подход технологической отрасли, чуждый бюрократическому российскому оборонному комплексу, дал свои результаты. Например, одним из успешных проектов стал беспилотник "Князь Вандал Новгородский", управляемый по оптоволокну.

Новейшие дистанционные разработки, по словам ответственных лиц, навсегда изменят картину в зоне боевых действий. "На ленточке назначенный солдат с рюкзаком беспилотников просто будет периодически выбегать из укрытия, ставить дрон на землю, нажимать на нем кнопочку и убегать обратно", — рассказывает российским журналистам Андрей Безруков, объясняя, насколько важно FPV-операторам оставаться на расстоянии от фронта.

Зимой 2025 года новостные агентства облетели кадры, как русские десантники подготавливают ударные БПЛА, максимально близко подходя к позициям ВСУ. Всех операторов дронов при этом оставляют на безопасном расстоянии. Это означает, что точки управления беспилотниками могут быть где угодно. Не исключается возможность, что рано или поздно дроны начнут запускать прямо из Москвы.

"Это еще один образец инновационных технологий, которые помогают нашим защитникам эффективнее справляться с боевыми задачами и оставаться в безопасности", — заявил ТАСС руководитель Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" и член совета директоров ЦБСТ Александр Сидякин.

В новейший беспилотный комплекс планируется включать вышеупомянутые FPV-дроны "Скворец", сверхдальнюю систему управления "Орбита", а также передовые радиорелейные разработки. По словам создателей, "Орбита" использует алгоритмы искусственного интеллекта и нейронных сетей для идентификации, отслеживания и уничтожения целей. Представители ЦБСТ заявляют, что время, необходимое для обучения оператора, сократится "с четырех недель до пары часов".

Согласно вышесказанному, система сверхдальнего управления "Орбита" — это высоко автоматизированная разработка, с внедрением которой операторам дронов не нужно будет поддерживать постоянную радиосвязь с устройством. Армия России уже внедряла полностью автономные беспилотные аппараты, однако их "начинка" базировалась на контрабандных чипах, произведенных американскими компаниями. Теперь же, если всё будет работать, как заявлено, оружие выйдет на новый уровень.

Вернуть утраченное доверие

Российская оборонная промышленность печально известна своими завышенными и откровенно пустыми обещаниями — от разработок "геофизического оружия" до лучевой космической пушки и "атомного пистолета". Более двух лет назад Zala AERO Group презентовали на выставке будущее обновление "Ланцетов", способное работать с роем беспилотников, однако модель так и не была выпущена.

Другой пример — разрабатываемый концерном "Сухой" тяжелый ударный БПЛА С-70 "Охотник", который должен был стать первым в своем классе "летающим крылом". Массовое производство до сих пор не запущено, а во время единственного зафиксированного боевого применения на украинском фронте в 2024 году беспилотник потерял управление и был сбит дружественным огнем российского истребителя.

Однако нельзя недооценивать возможности ЦБСТ. У Центра огромный опыт поставок вооружения на передовую: уже к декабрю 2024 года они направили в зону боевых действий около 30 000 БПЛА. Предположительно, большая их часть была легкими "Скворцами", способными нести боеприпасы снаряженной массой до 3,5 килограммов при максимальной дальности полета не более восьми километров.

На начало 2025 года российская армия получила на вооружение модернизированные версии разведывательных дронов "Скворец-Z Захват", оснащенные тепловизорами и системой автоматического наведения. Кроме того, появилась информация о модификациях "Скворец-Про" с частично автоматизированным управлением, что позволяет брать пульт в руки даже бойцам без специальной подготовки.

Не так давно ЦБСТ презентовало другую разработку — версию "Скворца" для военно-морских сил России. Данная модель беспилотника будет запускаться с борта безэкипажных катеров. Модификация могла стать ответом на представленную Украиной "Урсулу" — аналогичную безэкипажную платформу.

Амбициозное утверждение, что теперь операторов дронов реально подготовить за несколько часов, кому-то может показаться неправдоподобным. Заявления, что всё будет управляться с расстояния в сотни километров, добавляют скептицизма. Однако израильская компания XTEND Defence ранее уже продемонстрировала аналогичную систему с искусственным интеллектом. По словам представителей ЦАХАЛ, их дронами может управлять не имеющий отношения к армии человек из любой точки мира.

Подтверждения успешного применения дронов XTEND уже есть: они неоднократно были замечены в Секторе Газа. Кроме того, каждое израильское устройство оснащено максимально простой в освоении операционной системой XOS. Пока неизвестно, сможет ли российская "Орбита" добиться аналогичных результатов.

Факт того, что официальные кремлевские власти уже объявили об участии конкретных воинских подразделений в проекте модернизации, говорит о том, что Москва разработала четкий план. Обе стороны конфликта, начиная с 2022 года, добились существенных успехов в освоении беспилотных технологий. Несмотря на то, что Россия заметно отставала, прогресс невозможно игнорировать.

Удаленное базирование точек управления ударными БПЛА означает, что теперь дроны могут доставляться на передовую штурмовыми отрядами пехоты, гусеничной техникой, безэкипажными катерами по воде и даже летающими носителями беспилотников. Живая сила на фронте постепенно заменяется робототехникой, а боевые действия с каждым днем становятся всё более автоматизированными и автономными.

Возможно, уже через год оператор дрона, запускающий устройство в опасной близости от противника, будет казаться чем-то вроде кавалериста верхом на боевом коне. Таким же неуместным, но, главное, слишком уязвимым.