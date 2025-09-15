Войти
Казахстан хочет ускорить испытания комплекса "Байтерек"

Комплекс «Байтерек»
Модель космического ракетного комплекса «Байтерек».
Источник изображения: PM.kz

Республика планирует скорее перейти к запускам с коммерческими грузами

АЛМА-АТА, 14 сентября. /ТАСС/. Казахстан заинтересован в ускорении цикла летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" в рамках казахстанско-российского проекта, чтобы поскорее перейти к запускам с коммерческими грузами. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков.

Ранее планировалось, что пуски с грузами начнут выполняться с 2028 года. "Мы заинтересованы, чтобы их [три испытательных пуска] немножко быстрее провести и начать коммерцию раньше. Потому что до 2028 года расстояние по времени большое. Но это будет зависеть от того, насколько успешными будут наши тестовые пуски", - рассказал Олжабеков в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его словам, мнение казахстанской стороны несколько раз доводилось до российских коллег. "Мы устно такое желание озвучивали несколько раз. Коллеги с пониманием к этому подходят. Мы не исключаем сейчас этого", - сказал замминистра. Он подчеркнул, что это "естественное желание - быстрее выйти на этот «подогретый» рынок".

Олжабеков сообщил, что казахстанская сторона активно ведет переговоры с потенциальными заказчиками грузов. "Не вижу каких-то больших проблем с поиском заказов на рынке, тем более что, откровенно говоря, у нас уже было несколько подходов с обсуждениями. С потенциальными заказчиками, в основном с «якорными» заказчиками, мы обсуждали заказы на десять и более пусков", - сказал замминистра. Также, по его словам, проходят переговоры и с более мелкими заказчиками, чьи грузы "в довесок будут идти с основным грузом".

В июне министерство сообщало, что три испытательных пуска в рамках проекта планируются в 2025, 2026 и 2027 годах. Официальные пуски с грузами должны состояться в 2028 году.

Проект "Байтерек" реализуется на Байконуре РФ и Казахстаном по соглашению от 2004 года. В его рамках предусматривается создание на космодроме нового космического ракетного комплекса. С этого комплекса планируется проводить пуски российской ракеты-носителя "Союз-5". Первый испытательный пуск планируется провести в декабре 2025 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
