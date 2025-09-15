Войти
Для перехвата дронов и крылатых ракет: представлены Skyhammer и Starhammer

Источник изображения: topwar.ru

Компания Cambridge Aerospace – основанный в конце 2024 года в Британии стартап – представила на оборонной выставке DSEI 2025 (Лондон) два своих первых продукта – перехватчики Skyhammer и Starhammer, предназначенные для борьбы с беспилотниками и ракетами.

Как утверждает разработчик, по сравнению с традиционными производителями ракет, ему удалось применить «революционный метод разработки», который позволил всего за 6 недель пройти путь от компьютерного экрана до первого запуска Skyhammer. Данный перехватчик отстреливается из пусковой установки, вылетая из которой распускает два полукрыла и хвостовое оперение типа «перевёрнутая V».

Skyhammer

В передней части корпуса находится турбореактивный двигатель с воздухозаборником фюзеляжем. Там же расположена радиолокационная головка самонаведения X-диапазона для работы в любых погодных условиях. За ГСН находится осколочно-фугасная боеголовка, предназначенная для поражения различных целей, от беспилотников, таких как Shahed, до дозвуковых крылатых ракет. Текущая версия имеет взлётную массу около 18 кг, длину менее 1 м и размах крыла 1,3 м. Дальность действия составляет до 30 км, скорость до 700 км/ч.

Как утверждается, Skyhammer уже запущен в производство. Компания в состоянии выпускать несколько сотен единиц в год, но она стремится ускоренно нарастить объёмы производства до нескольких тысяч единиц.

Starhammer

Для более быстрых и ценных целей создаётся второй перехватчик Starhammer, предназначенный для борьбы с высокоскоростными крылатыми ракетами, а в перспективе – с баллистическими ракетами. Он оснащён твердотопливным двигателем Nightstar собственной разработки. Ракета Starhammer также запускается из ПУ, оснащена радиолокационной ГСН, сможет развивать скорость около 2 Махов, будет иметь дальность действия 20 км и высоту полёта 10 км. Её взлётная масса составит около 90 кг, а длина примерно 3 м.

Starhammer находится на стадии финального прототипа и, следовательно, вскоре должен быть запущен в производство.

