Бербок не исключила отправки на Украину миротворцев ООН

Экс-глава МИД Германии увязала такую возможность с первоочередностью мирных переговоров

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок допустила, что после окончания переговоров по урегулированию украинского кризиса станет возможной отправка на Украину миротворческой миссии под эгидой ООН.

"Если будет достигнуто соглашение [о мирном урегулировании], стоит обеспечить его выполнение по максимуму. И если большинство государств - членов ООН заявят, что миротворческая деятельность ООН [на Украине] также необходима, то это, как мы надеемся, сможет обеспечить прочный мир", - предположила Бербок в интервью изданию Bild.

Вместе с тем, экс-глава МИД Германии увязала такую возможность с первоочередностью мирных переговоров.

Тема возможной отправки военнослужащих западных стран на Украину в случае урегулирования кризиса в качестве гарантий безопасности стала вновь активно подниматься европейскими политиками после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа. Москва выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.