Белоруссия и РФ на учениях показали высокое взаимодействие в применении БПЛА

Оператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Операторы беспилотников, работая в тесной координации с наземными подразделениями, обеспечивают непрерывное наблюдение за местностью и своевременное обнаружение целей, указали в министерстве обороны республики

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Белоруссии и России на учениях "Запад-2025" показали высокий уровень взаимодействия в применении беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"В ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" белорусские и российские военнослужащие демонстрируют высокий уровень взаимодействия при применении беспилотных летательных аппаратов", - говорится в тексте.

По данным ведомства, парк БПЛА, включающий как квадрокоптеры и FPV-дроны, так и более сложные комплексы, такие как "Суперкам", позволяет решать широкий спектр задач.

"Операторы БПЛА, работая в тесной координации с наземными подразделениями, обеспечивают непрерывное наблюдение за местностью и своевременное обнаружение целей", - отметили в ведомстве.

Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025" начались 12 сентября. Учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 году. 

