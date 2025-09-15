Украина молит о средствах ПВО, поскольку российские удары все изощреннее (The Washington Post, США)

WP: Европа займется укреплением собственной обороны — в ущерб помощи Украине

После налета беспилотников на Польшу НАТО решила уделять больше внимания собственной безопасности, пишет WP. Это изрядно встревожило Украину: западные подельники могут оставить ее без обещанного ПВО. "А мы? А нам?" — лезет из кожи вон Киев, стараясь напомнить о себе.

Шивон О'Грейди (Siobhán O'Grady), Сергей Моргунов, Дэвид Стерн (David Stern), Сергей Корольчук

Киев опасается, что Европа в ответ на вторжение беспилотников в Польшу сохранит свою противовоздушную оборону при себе, вместо того чтобы помогать осажденной Украине.

Киев. После дерзкого вторжения российских беспилотников (информация опровергается официальными российскими источниками. — Прим. ИноСМИ) в воздушное пространство Польши на этой неделе Украина призвала страны НАТО усилить ее потрепанную противовоздушную оборону. Киев опасается, что, почуяв новую опасность, Европа вместо этого поставит во главу угла собственные потребности.

Настоятельные просьбы Киева о противовоздушной обороне звучали еще до того, как беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши. Возобновившиеся российские удары по гражданской инфраструктуре (Россия не наносит удары по объектам, не использующимся в военных целях. — Прим. ИноСМИ) выявили опасные слабые места в и без того ограниченных системах обороны Украины. В последние недели ракеты не раз били по центру Киева, включая здание правительства (по признанию мэра Кличко, в ударе по кабмину виновата киевская ПВО. — Прим. ИноСМИ).

Украина призывает к немедленным поставкам средств ПВО, одновременно разрабатывая с европейскими партнерами и США будущие гарантии безопасности в случае прекращения огня, хотя на фоне российской эскалации оно и кажется всё менее вероятным.

Через несколько часов после того, как рано утром в среду Польша подняла в воздух самолеты НАТО на перехват беспилотников, украинский лидер Владимир Зеленский призвал партнеров сотрудничать с Киевом в создании “совместной системы противовоздушной обороны и прочного воздушного щита над Европой”.

Этот призыв перекликается и с попытками Киева убедить Запад “закрыть небо” над Украиной в первые недели российской спецоперации, развернув авиацию НАТО и средства противовоздушной обороны, чтобы остановить российские атаки. Эта просьба осталась невыполненной, поскольку альянс убоялся прямой конфронтации с Россией.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала создать “стену из беспилотников” для защиты Европейского союза от российских атак, а Варшава обратилась к НАТО с просьбой направить в Польшу больше противоракетных комплексов Patriot американского производства. Украина в НАТО не входит и уже столкнулась с острой нехваткой систем Patriot и ракет к ним, несмотря на две новые батареи, прибывшие в этом месяце из Германии.

Современное оружие, которое Польша применила против горстки российских беспилотников, — ценный товар, который Украина обычно бережет для более передовых и разрушительных ракет неприятеля. Киеву приходится экономить и тщательно выбирать свои цели из-за сомнений в будущих поставках.

Мобильные группы ПВО сбивают беспилотники из пулеметов, установленных на грузовиках или крышах домов, или поднимают в воздух вертолеты. ВСУ также используют беспилотники-перехватчики и средства радиоэлектронной борьбы.

Лучший исход для Украины — это если бы Европа помогла ослабить российские атаки, установив воздушную защиту как минимум над частью страны или наладив совместное авиационное патрулирование до прекращения огня, заявила основательница украинской неправительственной организации “Цена свободы” Леся Оробец, которая ратует за усиление противовоздушной обороны. “Иначе до прекращения огня так и не дойдет”, — сказала она.

“Ограничение администрации Байдена по принципу “никаких самолетов Украине” имело свои издержки”, — сказала она, имея в виду давний отказ бывшего президента США передать Киеву истребители F-16. В конце концов Белый дом уступил, но авиационный парк Киева по-прежнему невелик, а опытнейшие летчики-истребители уже погибли.

“Будь у нас было достаточно авиации, мы смогли бы перехватить как минимум крылатые ракеты, пока они не достигли цели, — сказала она. — Но наша авиационная мощь очень ограниченна... Сейчас на Украине нет такого понятия, как безопасное место”.

Что защищать в первую очередь?

Россия настолько стремительно нарастила внутренние мощности по производству беспилотников, что регулярно бьет рекорды по количеству ночных залпов. Совсем недавно она запустила по Украине свыше 800 беспилотников за раз — этот показатель, предупреждают украинские официальные лица, скоро станет новой нормой. Россия также целится по энергетической инфраструктуре Украины, разжигая страхи, что этой зимой страна столкнется с нехваткой топлива, в результате чего дома останутся без отопления. Это, в свою очередь, чревато новой волной беженцев в Европейский союз.

Постоянно меняющаяся тактика России ложится “тяжким бременем на наши возможности”, — заявила украинский законодатель и глава парламентского подкомитета по энергетической безопасности Виктория Гриб.

“Боюсь, ситуация будет лишь ухудшаться, поскольку текущие глобальные события вынуждают страны уделять первостепенное внимание собственной безопасности. Однако недавние инциденты, включая появление беспилотников на территории Польши, должны послужить для них четким сигналом, — сказала она. — Этот конфликт перестает быть сугубо “соседским” и становится прямой угрозой. Поэтому лучший вклад в собственную безопасность наших партнеров — помочь Украине обезвредить эти угрозы на нашей территории, не позволяя им достичь границ НАТО в принципе”.

Один бывший украинский чиновник опасается, что вторжение в Польшу вместо этого убедит Европу еще тщательнее беречь свои ограниченные ресурсы — возможно, за счет Украины. На условиях анонимности бывший чиновник сказал, что его первой мыслью, когда беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, было: “Они не дадут нам обещанного”.

Украинский законодатель и председатель парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе признала, что в Европе грядет раскол между теми, кто ставит во главу угла собственную безопасность, и теми, кто считает ключом к достижению этой цели укрепление безопасности Украины.

“Я бы сказала, какой подход, на мой взгляд, правильный: не “или-или”, а “и то, и другое — и притом безотлагательно”, — сказала она. “Россия раз за разом испытывает терпение Запада и его неспособность к решительным действиям: как в смысле давления на Москву, так и в смысле достаточного снабжения Украины”, — сказала чиновница.

Новая тактика русских

По словам экспертов и официальных лиц, перехватывать и уничтожать российские беспилотники и ракеты стало сложнее, поскольку Россия настраивает их так, чтобы сбить с толку украинскую оборону. В последние месяцы украинские военные отмечали, что в рое из нескольких сотен беспилотников часть оснащена реактивными двигателями и летит гораздо быстрее.

Кроме того, лишь часть из них несет взрывчатку, тогда как остальные служат приманкой. Беспилотники летают зигзагами, уклоняясь от перехвата, и совершают непредсказуемые маневры, снижаясь и пикируя. Наконец, Россия начала запускать беспилотники по траекториям баллистических ракет: это означает, что они летят гораздо выше, а затем стремительно снижаются на подлете к цели. В результате ПВО Украины может прицелиться по ним, лишь когда они пролетают низко над городом, угрожая мирным жителям (Россия не наносит удары по гражданским лицам на Украине. — Прим. ИноСМИ).

Поскольку дорогостоящее западное оружие “зарезервировано” для самых опасных целей, сбивать беспилотники часто приходится мобильным группам ПВО, которые в некоторых частях страны плохо оснащены или, как ожидается, должны закупать себе вооружение сами.

“Вся эта противовоздушная оборона смахивает на прозрачное нижнее белье. Назрела острая нехватка мобильных огневых групп, но на самом деле это никого не волнует”, — сказал командир одного из таких подразделений на условиях анонимности, поскольку не уполномочен общаться с прессой.

В настоящее время его отряд сбивает беспилотники неприятеля из пулеметов. Местные власти пытаются создать больше групп, которые будут запускать специализированные беспилотники-перехватчики, но у них нет финансирования.

Между тем, российские ракеты также стали лучше обходить средства ПВО. Похоже, эти способы работают даже против самых передовых систем вроде Patriot, которые прикрывают центр Киева, но пропустили за последние недели несколько ракет.

“Тревожно, что крылатые ракеты бьют в сердце Киева, — сказал один европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным из-за деликатности темы. — Правительственный квартал — по-прежнему самое защищенное место, но сейчас уже нет никаких гарантий”.

По словам дипломата, Украине просто не хватает как систем противовоздушной обороны, включая NASAMS, Patriot и “Бук”, так и истребителей F-16 и МиГ-29, чтобы противостоять ежедневной угрозе. Русские также оснащают свое оружие отражателями и трассерами-ловушками, которые блокируют радары и отвлекают зенитные ракеты с инфракрасным наведением. Само количество запущенных беспилотников сбивает с толку системы ПВО, подавляя массой.

“Скоро нас ждет по тысяче беспилотников ночью и днем. Это будет серьезный вызов... Вся эта масса призвана подавить возможности противовоздушной обороны и истощить наши запасы, — сказал офицер ВСУ, которому было поручено проанализировать боевой опыт Украины и улучшить ее отклик на российские угрозы.

На данном этапе, если в воздушное пространство Украины входит 500 беспилотников или ракет, они нередко нацелены всего на несколько десятков целей. Расчет делается на то, что минимум один или два пробьют оборону и попадут в цель, сказал он на условиях анонимности, поскольку не уполномочен общаться с прессой.

Даже располагая передовыми системами ПВО, без достаточного количества ракет ВСУ всегда выявляют гораздо больше российских целей, чем могут позволить себе сбить. “Это извечная проблема”, — заключил офицер.

Статья написана при участии Константина Худова и Анастасии Галушки.