Уралвагонзавод разработал «Солнцепек» на шасси Т-80

Концерн «Уралвагонзавод» разработал версию тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» на базе танка Т-80. Об этом 14 сентября сообщил гендиректор предприятия Александр Потапов.

«Светлая память Кириллову, начальнику (войск РХБЗ Игорю Кириллову — Ред.), который ушел из жизни, под его руководством фактически была начата разработка в кратчайшие сроки новых машин уже на другой базе <...> на Т-80», — сказал Потапов, его слова приводит ТАСС.

По словам гендиректора, новая версия системы получила ряд усовершенствований, обеспечивающих большую дальность, точность и повышенный уровень автоматизации.

ТОС-1А «Солнцепек» Потапов назвал крайне востребованной машиной, построенной на шасси танков Т-72 или Т-90. Генеральный директор добавил, что «Солнцепеки» проявили себя настолько успешно, что за «ними идет настоящая охота», поэтому теперь машины оснащаются дополнительной защитой от дронов.

11 июля Минобороны РФ показало кадры боевой работы ТОС-1А «Солнцепек». Уточнялось, что расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы нанес удар по районам запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и командному пункту ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Отмечается, что координаты для нанесения удара были получены от разведывательных подразделений.