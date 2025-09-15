Войти
«Уралвагонзавод» разработал новую версию «Солнцепека»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Концерн «Уралвагонзавод» разработал новую версию тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» на шасси танка Т-80. Об этом заявил генеральный директор концерна Александр Потапов в эфире телеканала «Звезда».

«Светлая память [бывшему начальнику Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанту Игорю] Кириллову, который ушел из жизни, под его руководством фактически была начата разработка в кратчайшие сроки новых машин уже на другой базе, на Т-80», — подчеркнул гендиректор «Уралвагонзавода».

Потапов отметил, что новая версия «Солнцепека» обладает большей дальностью действия, точностью попаданий и повышенной автоматизацией за счет ряда улучшений. Также на огнеметные системы установлена дополнительная защита от дронов с учетом опыта специальной военной операции. По его словам, за ТОС-1 на фронте идет настоящая охота со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за их эффективности.

Ранее бойцы Вооруженных сил России устроили «огненный ад» для бойцов ВСУ в Волчанске с помощью «Солнцепека». Также в массированном ударе были задействованы артиллерия и авиация.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Солнцепёк
Т-80
ТОС-1
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Проекты
ЯО
