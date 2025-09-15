НАТО крепит оборону после того, как российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши (The New York Times, США)

NYT: силам НАТО удалось сбить три из двадцати БПЛА над Польшей

В ответ на появление якобы российских БПЛА над Польшей в НАТО принялись грозить мускулами, пишет NYT. Получается смехотворно: от дешевых дронов из фанеры и пенопласта члены альянса отбивались с помощью истребителей и систем Patriot. Сбили только три, а остальные опустились сами, сконфуженно признает автор.

Лара Джейкс (Lara Jakes)

В небе над Восточной Европой будет задействовано усиленное воздушное патрулирование, системы противовоздушной обороны и другие средства защиты.

Российские беспилотники, залетевшие на этой неделе в Польшу (принадлежность БПЛА не подтверждена официальными российскими источниками. — Прим. ИноСМИ), продемонстрировали, как легко конфликт на Украине выплескивается через государственные границы. После этого высшее командование НАТО в пятницу объявило о новых шагах по укреплению противовоздушной обороны на восточном фланге альянса.

По словам официальных лиц, будет задействовано усиленное воздушное патрулирование, наземные системы перехвата, система датчиков и усиленное наблюдение. Операция под названием “Восточный страж” первоначально будет сосредоточена на Польше, но при необходимости может быть расширена на другие части региона.

“Безрассудные действия России в воздухе на нашем восточном фланге участились”, — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, добавив, что беспилотники неприятеля недавно нарушали воздушное пространство Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии (доказательств не представлено. — Прим. ИноСМИ).

Причины и обстоятельства вторжения беспилотников в Польшу вскоре после полуночи в среду неясны, но, по словам Рютте, “безотносительно намерений, это опасно и неприемлемо”.

Великобритания, Дания, Франция и Германия пообещали направить силы и оборудование для операции, которая, по словам главнокомандующего Североатлантического альянса генерала США Алексуса Гринкевича, начнется незамедлительно. Страны также поставят технологические решения для борьбы с беспилотниками.

Официальные лица заявили, что всего в Польшу залетели около 20 беспилотников, в результате чего альянс взаимной обороны НАТО поднял на перехват военные самолеты.

Ранее Россия утверждала, что не целилась по Польше и что беспилотники сбились с курса после подавления навигационных систем. Однако на пятничном заседании Совета Безопасности ООН она ложно заявила, что ее беспилотники в принципе не могли достичь воздушного пространства Польши (польское Минобороны заявило, что не готово к консультациям с российской стороной по выяснению обстоятельств: просто обвинить во лжи, конечно, легче. — Прим. ИноСМИ).

“Никаких целей на территории Польши не намечалось. Дальность полета использованных в ходе удара беспилотных летательных аппаратов не превышала 700 километров, что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию”, — заявил посол России при ООН Василий Небензя.

На самом деле, часть мест, где, по словам польских чиновников, упали обломки беспилотников, находится менее чем в 600 километрах к востоку от основной территории России. Кроме того, небольшой российский анклав находится еще ближе и непосредственно граничит с Польшей с севера.

Представитель Польши и ряд других членов Совета безопасности утверждения Небензи отвергли. “Мы знаем, и я подчеркну — доподлинно — что это не было ошибкой”, — заявил представитель Польши Марчин Босацки.

Против беспилотников были задействованы польские истребители F-16, голландские F-35, немецкие системы противовоздушной обороны Patriot и итальянский самолет с авиационным комплексом радиообнаружения и наведения AWACS. Всего удалось сбить три беспилотника. Другие разбились сами, в том числе вблизи деревень на востоке Польши.

Это стало первым прямым столкновением войск НАТО с Россией с начала спецоперации на Украине в 2022 году.

Налет беспилотников стал проверкой не только обороноспособности НАТО, но и политической решимости дать отпор России.

Анализ обломков показал, что это были дешевые беспилотники “Гербера” из фанеры и пенополистирола. Тот факт, что противник угрожает НАТО столь хрупким оружием против задействованных для перехвата систем стоимостью во много миллионов долларов, ставит вопросы о чрезмерной самоуверенности североатлантического союза касаемо безопасности своего воздушного пространства на фоне бушующего по соседству конфликта.

Генерал Гринкевич заявил, что вторжение в среду “очевидно, было масштабнее предыдущих”, для решения проблемы потребуются “дополнительные ресурсы”.

Часть беспилотников проникли в Польшу со стороны Белоруссии, где в пятницу начались совместные с Россией учения. Однако белорусские официальные лица поспешили выгородить свою страну, подчеркнув, что звонили в Варшаву, чтобы предупредить об этом.

В Киеве Владимир Зеленский заявил генералам и дипломатам на конференции по безопасности, что вторжение беспилотников требует подобающего “ответа” НАТО, иначе Россия осмелеет еще больше.

На той же конференции президент Финляндии Александр Стубб предположил, что адекватным ответом станет передача Украине оружия достаточной дальности действия для ударов по российским заводам, производящим беспилотники, — это пресечет риск таких атак на корню. “Было бы нелишним предложить нечто, что могло бы их устранить”, — сказал Стубб.

Зеленский заявил, что решающую роль в прекращении самого кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны должны сыграть США, а не европейские страны и не международные организации вроде ООН.

“У США есть возможность повлиять на Путина”, — сказал Зеленский. Он открыл конференцию под названием YES 2025, отметив, что в пятницу в Киеве воцарилось относительное затишье, и сирены воздушной тревоги смолкли.

Он объяснил это стремлением России не причинить вреда присутствовавшему на конференции посланнику Трампа на Украине генералу в отставке Киту Келлогу. Зеленский сострил, что это весьма эффективная защита, и посетовал, что генерал Келлог не смог объехать всю Украину, чтобы защитить другие города.

На пятничном заседании Совета Безопасности ООН исполняющая обязанности посла США при организации Дороти Ши заявила, что Вашингтон поддержит “союзников по НАТО на фоне тревожных нарушений воздушного пространства”.

Зеленский заявил, что Россия продолжала обстрелы в ходе визитов послов других стран, подчеркнув, что Америка может влиять на решения Путина.

По словам Зеленского, отказ от земель на востоке страны в обмен на прекращение огня, как ранее предложила Россия, не убережет Украину от будущих нападений. По его словам, США придется увеличить издержки России. “У нас не может быть гарантий безопасности, пока мы не добьемся прекращения огня”, — сказал Зеленский, похвалив при этом европейские обязательства по созданию послевоенных миротворческих сил. — Америка — вот кто может подтолкнуть Путина к диалогу”.

Новая кампания НАТО разработана по образцу программы “Балтийский страж”. В январе она усилила патрулирование на море, а также наладила полеты разведывательных самолетов и беспилотников над Балтийским морем после выведения из строя ряда подводных кабелей связи и трубопроводов, снабжающих Северную Европу. Европейские чиновники обвинили в этом Россию и Китай. Ликвидация ущерба может обойтись в миллионы долларов, а упущенная выгода из-за приостановки экономической деятельности оценивается в миллиарды.

Операция “Балтийский страж” также призвана сдержать так называемый “теневой флот” российских танкеров, увиливающих от внимания общественности с помощью обманных маневров. Так Москва обходит международный потолок цен на экспорт российской нефти.

Статья написана при участии Эндрю Крамера, Валери Хопкинс и Пранава Баскара.