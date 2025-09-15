Войти
Комплекс "Бал" поразил "противника" в Арктике на учениях "Запад-2025"

Береговой ракетный комплекс "Бал" во время тренировки
Береговой ракетный комплекс "Бал" во время тренировки.
Комплекс "Бал" отработал удар "Ураном" в Арктике на учении "Запад-2025"

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Расчёт берегового комплекса "Бал" ракетой "Уран" поразил отряд кораблей условного противника в Арктике в ходе учений "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

В военном ведомстве сообщили, что в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" дивизион берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" из состава берегового ракетного соединения Северного флота совершил марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье полуострова Рыбачий.

"В позиционном районе ракетчики в кратчайшее время осуществили развёртывание комплекса и отработали действия по обнаружению морских целей. После получения сигнала на применение ракетного оружия боевой расчёт БРК "Бал" выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Уран" по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что, по данным объективного контроля, цель была успешно поражена.

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
