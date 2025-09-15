Войти
Тихоокеанский флот на учениях отразил атаку диверсантов и безэкипажных катеров

Противодиверсионный катер "Грачонок" на специальных учениях Тихоокеанского флота
Противодиверсионный катер "Грачонок" на специальных учениях Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Отражение атаки в акватории Авачинского залива осуществляли противодиверсионные катера проекта "Грачонок"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Экипажи противодиверсионных катеров и вертолетов Ка-29 Тихоокеанского флота отработали действия по отражению атаки диверсантов и безэкипажных катеров условного противника в ходе плановых учений на северо-востоке России. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"В рамках проведения командно-штабного учения с объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России, на подходах к одному из пунктов базирования кораблей Тихоокеанского флота проведен этап учения по отражению атаки безэкипажных катеров и диверсантов условного противника", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, отражение атаки в акватории Авачинского залива осуществляли противодиверсионные катера проекта "Грачонок". Для нейтрализации подводных диверсантов бойцы-тихоокеанцы успешно применили малогабаритный дистанционно-управляемый противодиверсионный гранатометный комплекс ДП-65 по координатам, полученным от гидроакустической станции "Анапа". Затем экипажи катеров нанесли огневое поражение крупнокалиберным пулеметом Владимирова по скоростным малоразмерным целям при взаимодействии с вертолетом Ка-29.

"Комплексное использование надводных и воздушных сил позволило обеспечить высокую степень защиты от БЭК", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот приступил к плановому командно-штабному учению с объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны. К учению привлечены более 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион". 

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бастион
ДП-65
Ка-29
Проекты
Военные учения
ТОФ
