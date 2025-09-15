Можно ли считать "Министерство войны" чисто символическим блефом и воплощением упадка национальной мощи? (The Hill, США)

The Hill: Министерство войны должно пройти серьезную проверку на прочность

Превращение "Министерства обороны" в "Министерство войны" должно было подать сигнал врагам, что США "готовы воевать, отстаивая свои интересы", пишет колумнист The Hill. По ее мнению, это заявление должно пройти серьезную проверку на прочность. Если оно было всего лишь блефом, Америку впереди ждут тяжелые испытания.

Майра Адамс (Myra Adams)

Президент Трамп пожелал создать военное министерство. Несколько дней спустя чуть было не началась третья мировая.

5 сентября Трамп подписал указ о восстановлении названия "Военное министерство", которому дали отставку после создания Министерства обороны в соответствии с Законом о национальной безопасности от 1947 года.

При подписании документа о смене названия "военный министр" Пит Хегсет сполна продемонстрировал свою хваленую "воинскую этику". Он сыпал агрессивными домашними заготовками о том, что новое название таит в себе "максимальную летальность вместо вялой легальности" и "мощную эффектность, а не политкорректность", после чего предупредил наших врагов: "Мы будем растить воинов. А не просто защитников".

В информационном бюллетене Белого дома отмечалось, что смена названия — сигнал противникам, что Америка "готова воевать, отстаивая свои интересы".

Однако заявленную Трампом готовность к войне ждет серьезное испытание. Во вторник вечером силы НАТО подняли в воздух самолеты на перехват беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши.

После "смертоносной" смены названия в прошлую пятницу самые грозные противники Америки — Китай и Россия — предпочитали отмалчиваться, никак не комментируя новый стратегический посыл Трампа. Посему напрашивается вопрос: уж не стали запуски беспилотников над Польшей их "публичным заявлением". Рассмотрим любопытную хронологию событий прошлой недели.

2 сентября председатель КНР Си Цзиньпин весьма убедительно продемонстрировал собственную "максимальную летальность", закатив в Пекине впечатляющий военный парад. На параде с участием более 10 000 вышколенных военнослужащих было представлено множество современных вооружений.

Вместе с Си Цзиньпином за парадом наблюдали президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Хотя формально парад был посвящен окончанию Второй мировой войны, он продемонстрировал, что Китай возглавляет новый мировой порядок, бесстрашно бросая вызов восьми десятилетиям послевоенного военного и экономического господства США.

Что, если Трамп одновременно позавидовал демонстрации силы Си Цзиньпина и испугался ее после собственного военного парада в Вашингтоне 14 июля — сильно разрекламированного, но в целом не впечатляющего? На это указывает два момента.

Не дожидаясь конца парада Си Цзиньпина, Трамп предпринял странный жест президентской дипломатии. В социальной сети Truth он обвинил Китай, Россию и КНДР в заговоре против США. Никогда прежде американский президент столь колких заявлений не делал.

Три дня спустя появилось новоиспеченное "Военное министерство". По-видимому, Трамп решил, что этот воинственный "ребрендинг" продемонстрирует военную мощь и послужит противовесом параду Си.

И возвращение ретро-названия времен Второй мировой войны, и китайский парад в честь 80-летия ее окончания служат напоминаниями о победоносном превосходстве Америки над державами Оси: нашем стремительном переходе к "арсеналу демократии". Эта фраза впервые прозвучала из уст президента Франклина Делано Рузвельта в 1940 году и относится к той молниеносной скорости, с которой американские заводы США перешли от производства потребительских товаров к штамповке военной техники в огромных количествах — сохраняя взятый темп вплоть до победы союзников в 1945 году.

Прошло восемь десятилетий, и Америка, похоже, лишилась этого решающего преимущества — по нескольким причинам, на которых мы вскорости остановимся поподробнее.

Но сперва о другом. 3 сентября, через день после китайского парада, на котором ровным строем чеканили шаг солдаты, было опубликовано пророческое интервью с сенатором Митчем Макконнеллом (республиканец от Кентукки).

Бывший лидер сенатского большинства также провел сравнение между теми временами и сегодняшним днем: "Тогда про тех, кто старательно держался подальше от происходящего в Европе, тоже говорили: „Америка превыше всего“. Ничего не напоминает? Итак, что же мы имеем сегодня? КНДР, Китай, Россия, Иран и его марионетки. Это очень разные страны, но их объединяет одна общая черта: они нас ненавидят, — рассуждал Макконнелл. — Поэтому, мы лишь говорим о готовности, но в действительности не готовы, как полагается".

Два дня спустя, после того как Трамп переименовал Министерство обороны, Макконнелл заявил у себя в X: "Если мы собираемся называть его Военным министерством, нам следует лучше вооружить наши войска, чтобы они действительно могли предотвращать и выигрывать войны".

Через пять дней после переименования воздушное пространство Польши и НАТО нарушили российские беспилотники. После этого вторжения премьер-министр Польши заявил: "Ситуация никогда не была так близка к открытому конфликту со времен Второй мировой войны".

Реакция же Трампа в соцсети Truth Social оказалась на редкость загадочной и невпечатляющей: "Что, российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши? Ну вот, пожалуйста!".

И вот весь мир затаил дыхание в ожидании, обрушит ли НАТО на Путина свою огневую мощь и примут ли в этом активное участие США.

Это может сулить новые ассигнования для Военного министерства. Но деньги — лишь одна из проблем, подрывающих современный "арсенал демократии" и ведущих к вопиющей неготовности Америки.

Новые блестящие вывески Военного министерства от Трампа и Хегсета — чистой воды символизм, и всяко не прибавят Америке военной техники для поддержания долгосрочного глобального конфликта на несколько фронтов (а ее требуется неисчислимое множество). Причина тому — целый ворох застарелых хроническими проблем: нехватка сырья отечественного производства, сокращение производственных мощностей, сбои в международных каналах поставок, повальный кадровый голод и дефицит ключевых навыков. В совокупности этот список до крайности затрудняет стремительное наращивание производственных мощностей, необходимых в условиях глобального кризиса безопасности.

Администрация Трампа приступила к решению этого перечня сложных и взаимосвязанных вопросов, который на протяжении десятилетий лишь пополнялся. Но на данный момент доклады всех подразделений Военного министерства испещрены оборотами вроде "отставание", "стареющий флот", "задержки в производстве", "перебои с техническим обслуживанием", "нехватка запасных частей", "ввод новых систем выбивается из графика", "кадровый голод" и "господство еще не достигнуто." Это, в свою очередь, означает, что лишь малая часть наших подразделений, флотов или эскадрилий полностью готова к бою и может быть стремительно развернута для выполнения длительных международных миссий.

Для наших врагов эти доклады — очень вдохновляющее чтиво.

Решающая слабина — производство беспилотников, о чем подробно говорится в докладе дружественного Трампу фонда "Наследие". Помимо прочего там утверждается: "Учитывая нынешние возможности, США вряд ли выиграют у Китая в войне беспилотников".

Или в любой другой затяжной войне, как явствует из другого доклада все того же "Наследия".

На фоне сгущающихся на горизонте военных туч не изменит ли Трамп Большую печать США? На ней орел отвернулся от стрел войны и обратил свой взор к оливковой ветви, символизируя мир. Осознаёт ли президент, что сама государственная эмблема противоречит его политическим заявлениям о "максимальной смертоносности" и "готовности Америки вести войну"?

Если же Трамп лишь блефует, его ждут испытания — как и всю нашу страну.

Майра Адамс — публицист по политическим и религиозным вопросам, участница творческого коллектива двух президентских кампаний республиканцев в 2004 и 2008 годах