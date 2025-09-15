«Противник обнаруживает летающую антенну»: Франция отказалась от БПЛА Patroller

Источник изображения: topwar.ru

Учитывая уроки украинского конфликта, Минобороны Франции пытается перейти к массовому внедрению в войска БПЛА. Однако эти усилия пробуксовывают, в частности, из-за того, что местные разработчики не могут предложить адекватный продукт в целом ряде ниш беспилотной авиации.

В 2016 году военное ведомство страны заключило с компанией Safran контракт стоимостью €330 млн на закупку двух комплексов тактических беспилотников (TDS), каждый из которых состоит из 5 дронов Patroller и двух наземных станций, а также специализированной учебной системы.

Patroller, призванный поступить на вооружение ВВС Франции в качестве средневысотного беспилотника с большой продолжительностью полета (категория MALE), был разработан на основе немецкого мотопланера Stemme S15. Масса беспилотника составляет 1,5 т, вес полезной нагрузки 210 кг, высота полёта 6 тыс. м, продолжительность работы более 20 часов, скорость 300 км/ч. Он оснащается оптоэлектронным блоком Euroflir 410, блоком лазерного целеуказателя, системой РЭБ и радаром с АФАР PicoSAR, а также – опционально – средствами поражения.

Закон о военном планировании на 2024-2030 годы увеличил количество закупаемых комплексов Patroller до 28 (главным образом для нужд артиллерии), несмотря на то, что разработка этого БПЛА существенно затянулась, в том числе из-за отказа поставленного из США компьютера управления полётом, который привёл к потере одного аппарата во время приёмочного полёта в декабре 2019 года.

Первый серийный экземпляр был поставлен в войска только в мае 2024 года, а будущее проекта в целом находится под большим вопросом из-за клубка сопровождающих его технических проблем.

Французская армия готовится без лишнего шума отказаться от программы Patroller. Технические задержки, тактические уязвимости и отзывы украинских специалистов предрешили её судьбу

- отмечается в издании Intelligence Online.

По словам одного из офицеров технического отдела французской армии (STAT), Patroller действует как «летающая антенна»: он непрерывно излучает сигналы, которые делают его легко обнаруживаемым противником:

В условиях Донбасса, где постоянно присутствуют помехи и осуществляются перехваты вражескими беспилотниками, его можно обнаружить и сбить за несколько минут.