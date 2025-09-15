Войти
БТР в роли ракетного арсенала: представлен Fuchs JAGM

Источник изображения: topwar.ru

Концерн Rheinmetall совместно с Lockheed Martin представил изделие Fuchs JAGM – демонстрационный образец высокомобильной боевой машины, предназначенной для борьбы с угрозами на суше и в воздухе.

Fuchs JAGM – это первая в мире боевая машина, оснащённая 24 ракетами вертикального запуска: AGM-179 JAGM или AGM-114L Hellfire Longbow

- отметил разработчик по поводу создания мобильного ракетного арсенала.

В сочетании с комплексом сенсоров она может обнаруживать и поражать несколько целей на поле боя в любой момент времени, например, за короткий промежуток уничтожить до 24 танков или несколько воздушных целей – «быстро и последовательно, без перезарядки».

Источник изображения: topwar.ru

JAGM – это многосенсорная ракета, способная поражать как наземные, так и воздушные цели. Дальность полёта УР составляет до 16 км, она оснащена тандемной кумулятивно-осколочной БЧ. Многорежимная головка самонаведения JAGM оборудована усовершенствованным полуактивным лазерным датчиком (SAL) для точности огня и радаром миллиметрового диапазона (MMW) с функцией «выстрелил и забыл» для уничтожения движущихся целей в любых погодных условиях.

В роли платформы для этой системы выступает Fuchs Evolution – новейшая версия БТР 6x6 компании Rheinmetall.

Источник изображения: topwar.ru

Свыше 60 модификаций Fuchs эксплуатируются в более чем 9 странах, и этот бронетранспортёр заслужил отличную репутацию во всём мире

- заявляют в концерне.

