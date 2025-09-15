Войти
Военное обозрение

Концерн УВЗ начал разработку новой версии БМПТ на базе платформы «Армата»

676
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские войска в ближайшей перспективе могут получить на вооружение новую версию боевой машины поддержки танков (БМПТ), концерн «Уралвагонзавод» ведет соответствующую работу. Об этом сообщил гендиректор концерна Александр Потапов в программе «Военная приёмка» ко Дню танкиста и 105-летию отечественного танкостроения.

УВЗ начал работы по созданию улучшенной версии БМПТ, на этот раз на платформе «Арматы». На каком этапе работы, не раскрывается. По словам Потапова, это будет уже другая боевая машина поддержки танков. Подробностей проекта тоже пока нет.

Мы не стоим на месте. Новая платформа — это платформа, по сути своей, темы «А», платформа «Армата»,

— заявил Потапов.

Пока же концерн продолжает выпуск боевых машин поддержки танков в базовом варианте, т. е. на базе шасси танков Т-72 и Т-90. Причем УВЗ наращивает производство БМПТ, поскольку российское Минобороны увеличило заказ на данные машины как на следующий, 2026 год, так и в перспективе.

Министерство обороны в настоящее время заказывает нам и увеличивает количество машин и по следующему году, и в перспективе,

— добавил гендиректор концерна.

Боевая машина поддержки танков активно применяется в зоне спецоперации на Украине с самого начала СВО. В связи с появлением большого количества беспилотников тактика применения БМПТ, как и танков, немного изменилась. Учебники по применению данной техники будут писать уже после окончания войны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Армата
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:08
  • 80
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 12:02
  • 39
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 15.09 06:36
  • 0
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 22:20
  • 10514
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя
  • 13.09 06:11
  • 0
Еще один комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 13.09 05:04
  • 1
Почему опыт СВО - никуда не годная подготовка к ТМВ (и любой крупной войне)
  • 12.09 22:53
  • 0
Комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 12.09 13:41
  • 1
ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире
  • 12.09 11:47
  • 1
Российскую авиацию сочли лучшей в мире