Концерн УВЗ начал разработку новой версии БМПТ на базе платформы «Армата»

Источник изображения: topwar.ru

Российские войска в ближайшей перспективе могут получить на вооружение новую версию боевой машины поддержки танков (БМПТ), концерн «Уралвагонзавод» ведет соответствующую работу. Об этом сообщил гендиректор концерна Александр Потапов в программе «Военная приёмка» ко Дню танкиста и 105-летию отечественного танкостроения.

УВЗ начал работы по созданию улучшенной версии БМПТ, на этот раз на платформе «Арматы». На каком этапе работы, не раскрывается. По словам Потапова, это будет уже другая боевая машина поддержки танков. Подробностей проекта тоже пока нет.

Мы не стоим на месте. Новая платформа — это платформа, по сути своей, темы «А», платформа «Армата»,

— заявил Потапов.

Пока же концерн продолжает выпуск боевых машин поддержки танков в базовом варианте, т. е. на базе шасси танков Т-72 и Т-90. Причем УВЗ наращивает производство БМПТ, поскольку российское Минобороны увеличило заказ на данные машины как на следующий, 2026 год, так и в перспективе.

Министерство обороны в настоящее время заказывает нам и увеличивает количество машин и по следующему году, и в перспективе,

— добавил гендиректор концерна.

Боевая машина поддержки танков активно применяется в зоне спецоперации на Украине с самого начала СВО. В связи с появлением большого количества беспилотников тактика применения БМПТ, как и танков, немного изменилась. Учебники по применению данной техники будут писать уже после окончания войны.