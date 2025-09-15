Представлен преемник дальнобойной крылатой ракеты Storm Shadow

Источник изображения: topwar.ru

Франко-британская крылатая ракета SCALP/Storm Shadow, находящаяся в эксплуатации с 2003 года, благодаря своей дальнобойности (превышает 500 км при массе БЧ 450 кг) рассматривается Киевом в качестве одного из основных активов, предназначенных для нанесения ударов на оперативную глубину. Европейские страны, предоставившие ВСУ это средство поражения, стремятся сообща создать на основе боевого опыта более достойного преемника.

В 2017 году Париж и Лондон (к которым впоследствии присоединился Рим) заключили с европейским концерном MBDA контракт стоимостью €100 млн на проведение подготовительных работ по программе FMAN/FMC («перспективная ПКР / перспективная крылатая ракета»), призванной в конечном итоге предоставить замену для ПКР Exocet и Harpoon, находящихся на вооружении флотов двух стран, а также дальнобойной ракеты SCALP/Storm Shadow, состоящей на оснащении ВВС Франции и Великобритании.

FMAN/FMC позволит Европе наносить глубокие удары собственными средствами поражения

- отметил тогда разработчик.

STRATUS LO

На днях на выставке вооружений DSEI 2025 в Лондоне MBDA представила STRATUS – новое обозначение программы FMAN/FMC, которая вступила в стадию разработки. На презентации были продемонстрированы новые макеты двух ракет – STRATUS LO («малозаметная») и STRATUS RS («быстрый удар»).

Оба перспективных изделия предназначены для многоцелевого применения (с воздуха, с земли, на море) в сложных условиях. Ракеты «обладают высокой живучестью благодаря сочетанию высокой скорости/манёвренности и малозаметности».

Они гарантируют гибкость и оптимальные характеристики, необходимые в условиях ожесточённых боевых действий и высокоинтенсивных конфликтов грядущих десятилетий

- заявил разработчик.

STRATUS RS

ВВС Франции рассматривают STRATUS RS не просто как преемника SCALP, поскольку данное изделие также должно стать основой для создания новой противорадиолокационной ракеты. Для этого ему необходимо будет развивать сверхзвуковую скорость (от 3 до 5 Махов), сохраняя при этом высокую манёвренность для защиты от средств ПВО противника.