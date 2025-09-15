Испытания показали эффективность БРЭМ на шасси танка Т-80

"Уралвагонзавод" сообщил об эффективности БРЭМ на шасси танка Т-80

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Шасси Т-80 используется для выпуска бронированных ремонтных эвакуационных машин, проводимые испытания первые машины на новой базе показывают ее эффективность, сообщил гендиректор Концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

"БРЭМ у нас базируется на двух видах шасси: Т-72/Т-90 и Т-80. При этом раньше бытовало мнение, что БРЭМ на базе Т-80 не будет отвечать тем требованиям, которые к ней предъявляются. Проведенные испытания показали, что очень качественно, очень хорошо работает машина на Т-80", – сказал Потапов в интервью программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда", приуроченной ко Дню танкиста и 105-летию отечественного танкостроения.

Модернизированная БРЭМ-80 была представлена на показе Минобороны России в феврале 2025 года. Доработанная машина получила сплошную защиту борта корпуса, как на танках Т-80БВМ. Также БРЭМ оснащена решетчатым экраном для защиты от ударов дронов-камикадзе. Дополнительную антидроновую защиту обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы. Ряд испытаний данной машины ещё проводятся.

БРЭМ-80 предназначена для эвакуации застрявшей и поврежденной техники с поля боя и ремонта в полевых условиях. Машина оснащена лебедкой, краном и бульдозером-сошником.

Предприятия Концерна "Уралвагонзавод" поставляют Российской армии танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", а также специальную технику. Все боевые машины УВЗ, как показала спецоперация, обладают большими возможностями для модернизации.

С началом СВО объемы выпуска на предприятиях Концерна и поставки продукции в войска кратно увеличились. Ведется постоянная работа по улучшению тактико-технических характеристик боевых машин. За три года в их конструкцию внесено более 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и маневренности.