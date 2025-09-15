Трамп сказал, что введет дополнительные санкции против России, если это сделает НАТО (The New York Times, США)

NYT: Трамп поставил невыполнимое условие для усиления санкций против России

Трамп назвал новые условия для усиления антироссийских санкций, пишет NYT. Президент США потребовал от НАТО единогласия в этом вопросе и отказа от российской нефти. Но эти требования невыполнимые — значит, накладывать ограничения Штаты просто не хотят.

Мэгги Хаберман (Maggie Haberman)

Это последнее из серии новых условий, которые президент Трамп выдвинул насчет карательных мер против России за спецоперацию на Украине.

В субботу президент Трамп выдвинул условия для ввода новых санкций против России. Он заявил, что сделает это лишь в том случае, если все без исключения страны НАТО поддержат этот шаг, а также прекратят покупать российскую нефть и введут высокие пошлины для Китая.

Это последнее из целой серии новых условий, которые Трамп выдвинул насчет карательных мер против России. Москва усилила наступление на Украине, несмотря на саммит Трампа с президентом Владимиром Путиным на Аляске месяц назад. Ни один из шагов, которые Трамп назвал необходимыми для мирного урегулирования, включая переговоры между Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, не состоялся, и к тому нет никаких предпосылок.

С тех пор Россия по-новому испытала оборону НАТО на прочность. Рано утром в среду российские беспилотники залетели глубоко в воздушное пространство Польши и были сбиты ее войсками и силами альянса (обвинения в адрес России выдвинуты без доказательств и расследования обстоятельств происшедшего. — Прим. ИноСМИ). Этот уровень эскалации встревожил европейских лидеров. Однако Трамп заявил лишь, что НАТО не предпринимает достаточных мер для противодействия России. Десять дней назад Пентагон подтвердил, что планирует закончить программу подготовки и оказания помощи силам НАТО в странах Прибалтики на границе с Россией.

“Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО сделают то же самое и когда все они ПРЕКРАТЯТ ПОКУПАТЬ НЕФТЬ У РОССИИ”, — написал Трамп у себя в Truth Social.

“Как вы знаете, НАТО стремится к ПОБЕДЕ далеко не на 100%, и то, что некоторые страны покупают российскую нефть, — просто возмутительно! — продолжил он. — Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и возможность диктовать России свои условия. В любом случае, я готов “действовать”, когда будете готовы вы. Просто скажите, когда”.

Он также призвал страны сообща повысить пошлины для Китая на 50–100%. В противном случае, добавил он, страны НАТО “напрасно тратят время” США.

По вопросу санкций против России представитель административного органа ЕС Европейской комиссии заявил в субботу, что организация продолжит работать над этим с партнерами по всему миру.

Ранее в этом месяце Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами заявил, что хотел бы, чтобы они сократили закупки российской нефти.

Едва ли это условие будет выполнено, и Трамп и его советники об этом знают. Крупнейшие европейские покупатели российской нефти — две страны под началом авторитарных лидеров, которыми Трамп восторгается (Венгрия и Турция), и ничто не предвещает, что они прекратят. Большинство других европейских стран уже значительно сократили импорт российской нефти. Однако некоторые из них по-прежнему завозят российский природный газ, о котором Трамп не упомянул.

Трамп неоднократно бряцал оружием, грозя решительными действиями против России, но всякий раз находил повод от них отказаться. Администрация Трампа рассчитывала, что его саммит с Путиным на Аляске подготовит почву для двусторонней встречи между российским лидером и Зеленским, а затем и для трехсторонней — всех глав государств. После саммита на Аляске советники Трампа намекнули на подвижки в этом направлении.

Покидая ту встречу, Трамп дал понять европейским лидерам, что Путин не согласится на прекращение огня, которого те добивались в надежде воспользоваться периодом затишья как залогом более прочного мира. После этого Россия продолжила наносить смертоносные удары по Украине.

Отвечая в четверг на вопрос о российских беспилотниках над Польшей, Трамп сказал: “Это могло быть ошибкой”. Когда же его спросили, осуждает ли он этот шаг, он ответил утвердительно.

Премьер-министр Польши Дональд Туск парировал у себя в Х (бывший Twitter): “Мы бы тоже хотели, чтобы налет беспилотников на Польшу был ошибкой. Но это не так. И мы это знаем”.

Репортаж написан при участии Жанны Смялек.