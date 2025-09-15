Войти
РИА Новости

Гендиректор "Уралвагонзавода" назвал западные танки устаревшими

631
0
0
Британский танк
Британский танк.
Источник изображения: © Фото : MOD/Cpl Rigg

Директор "Уралвагонзавода" Потапов назвал западные танки машинами прошлого века

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Западные танки, которые специалисты концерна "Уралвагонзавод" изучают вместе с сотрудниками института Минобороны РФ, имеют интересными решениями, но гораздо больше в них недостатков, сообщил гендиректор Концерна Александр Потапов.

"У министерства обороны есть свой профильный институт, где они разбирают и смотрят машины с нашим участием, безусловно, те особенности и те интересные места, которые бы могли представлять для нас в будущем определённое развитие", - сказал Потапов в программе "Военная приёмка", приуроченной ко Дню танкиста и 105-летию отечественного танкостроения.

"Но вот если так говорить: это всё-таки машины прошлого века. Есть, безусловно, интересные решения, но сказать, что это глобально для нас что-то дает, я бы сказал, что нет", - добавил гендиректор концерна.

Потапов уточнил, что удельная мощность двигателей западной бронетехники ниже, чем у российской. Кроме того, у изученных российскими специалистами образцов практически отсутствует динамическая и антидроновая защита.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:08
  • 80
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 12:02
  • 39
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 15.09 06:36
  • 0
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 22:20
  • 10514
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя
  • 13.09 06:11
  • 0
Еще один комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 13.09 05:04
  • 1
Почему опыт СВО - никуда не годная подготовка к ТМВ (и любой крупной войне)
  • 12.09 22:53
  • 0
Комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 12.09 13:41
  • 1
ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире
  • 12.09 11:47
  • 1
Российскую авиацию сочли лучшей в мире