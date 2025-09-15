В "Востоке" отметили высокую эффективность антидроновых пончо при штурмах ВСУ

Командир штурмового взвода группировки Гуруль отметил, что маскировочные плащи помогают скрыться от дронов противника

МАРИУПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Российские бойцы отмечают большую эффективность антидроновых пончо, которые помогают оставаться незамеченными противником во время ночных штурмов позиций украинских войск на южнодонецком направлении. Об этом сообщил ТАСС командир штурмового взвода группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ с позывным Гуруль.

"Самое хорошее, что у нас появились теперь пончо. В них можно скрытно передвигаться и в лесопосадке, и по полю. Единственное, что по дороге ходить нельзя, видно. В основном мы передвигаемся по лесополке. Также можно подойти к дереву и с деревом слиться ночью. Тебя тепловизоры не увидят", - сказал Гуруль.

Кроме того, такие маскировочные плащи помогают скрыться от дронов противника, отметил боец.