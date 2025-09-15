Белоусов: танкисты на СВО демонстрируют беспримерное мужество

Министр обороны отметил стойкость и самоотверженность танкистов в праздничном приказе

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста.

14 сентября 2025 года в ВС РФ отмечается День танкиста. В праздничном приказе Белоусов отметил, что во все времена военнослужащие танковых войск верой и правдой служили Отчизне, являлись образцом стойкости, самоотверженности.

"Во все времена военнослужащие танковых войск верой и правдой служили Отчизне, являлись образцом стойкости, самоотверженности и беспримерного мужества. Эти высокие качества наряду с профессионализмом, умением решительно и нестандартно действовать в сложной обстановке они демонстрируют и в ходе специальной военной операции. Успешно решают все поставленные задачи", - говорится в приказе министра.

Он отметил, что во многом этому способствуют опыт ветеранов, на чьем примере воспитывается нынешнее поколение защитников Отечества, заложенные ими традиции доблести и воинского братства.

"Это и большая заслуга работников конструкторских организаций и предприятий промышленности, которые создают надежные и эффективные образцы вооружения и бронетанковой техники", - подчеркнул министр.

Он поблагодарил танкистов за добросовестную службу и значимый вклад в укрепление обороноспособности России.