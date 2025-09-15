Войти
ТАСС

Белоусов: танкисты на СВО демонстрируют беспримерное мужество

603
0
0
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Минобороны России

Министр обороны отметил стойкость и самоотверженность танкистов в праздничном приказе

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста.

14 сентября 2025 года в ВС РФ отмечается День танкиста. В праздничном приказе Белоусов отметил, что во все времена военнослужащие танковых войск верой и правдой служили Отчизне, являлись образцом стойкости, самоотверженности.

"Во все времена военнослужащие танковых войск верой и правдой служили Отчизне, являлись образцом стойкости, самоотверженности и беспримерного мужества. Эти высокие качества наряду с профессионализмом, умением решительно и нестандартно действовать в сложной обстановке они демонстрируют и в ходе специальной военной операции. Успешно решают все поставленные задачи", - говорится в приказе министра.

Он отметил, что во многом этому способствуют опыт ветеранов, на чьем примере воспитывается нынешнее поколение защитников Отечества, заложенные ими традиции доблести и воинского братства.

"Это и большая заслуга работников конструкторских организаций и предприятий промышленности, которые создают надежные и эффективные образцы вооружения и бронетанковой техники", - подчеркнул министр.

Он поблагодарил танкистов за добросовестную службу и значимый вклад в укрепление обороноспособности России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:08
  • 80
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 12:02
  • 39
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 15.09 06:36
  • 0
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 22:20
  • 10514
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя
  • 13.09 06:11
  • 0
Еще один комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 13.09 05:04
  • 1
Почему опыт СВО - никуда не годная подготовка к ТМВ (и любой крупной войне)
  • 12.09 22:53
  • 0
Комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 12.09 13:41
  • 1
ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире
  • 12.09 11:47
  • 1
Российскую авиацию сочли лучшей в мире