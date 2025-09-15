Войти
Десантники в ходе учений "Запад-2025" десантируются в тыл "противника"

Десантирование из самолета Ил-76МД
Десантирование из самолета Ил-76МД.
Минобороны: десантники в ходе учений десантируются в тыл условного противника

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские десантники в ходе совместных с Белоруссией учений "Запад — 2025" на самолетах Ил-76 высаживаются в тыл "противника", сообщили в Минобороны.

Подразделения ВДВ выдвинулись на аэродромы взлета, где приступили к швартовке и загрузке в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России боевой техники и грузов.

"По замыслу учения, российским десантникам после перелета на дальнее расстояние на самолетах Ил-76 ВКС России предстоит десантироваться в тыл условного противника и выполнить поставленную учебно-боевую задачу", — говорится в сообщении.

Погрузка боевых машин десанта БМД-2 и грузов на парашютных платформах в самолеты производилась в строгом соответствии с регламентом и нормативами руководящих документов.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" стартовало в пятницу. Его цель — проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.

