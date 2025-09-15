Войти
РИА Новости

Боец рассказал о преимуществах российских гранат

656
0
+2
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Натовские гранаты уступают российским в надежности и фугасности

ГЕНИЧЕСК, 14 сен – РИА Новости. Ручные гранаты ВСУ, производства стран НАТО, уступают российским по фугасности и надежности, сообщил РИА Новости командир группы специального назначения военной разведки группировки войск "Днепр" с позывным "Зак".

Фугасность – характеристика взрывчатого вещества, которая служит мерой в том числе его работоспособности и разрушительного действия.

"Натовские гранаты уступают нашим по фугасности. У них корпус пластмассовый. При легком ударе корпус лопается и граната приходит в небоеготовность. Наши гранаты, "эфка", к примеру, - вы хоть что с ней делайте, пока ты ее не взорвешь - она не взорвется", - сказал "Зак".

Спецназовец добавил, что лично видел, как боевики киевского режима использовали натовские дымовые, фугасные, а также чешские гранаты RG-4.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:08
  • 80
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 12:02
  • 39
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 15.09 06:36
  • 0
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 22:20
  • 10514
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя
  • 13.09 06:11
  • 0
Еще один комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 13.09 05:04
  • 1
Почему опыт СВО - никуда не годная подготовка к ТМВ (и любой крупной войне)
  • 12.09 22:53
  • 0
Комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 12.09 13:41
  • 1
ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире
  • 12.09 11:47
  • 1
Российскую авиацию сочли лучшей в мире