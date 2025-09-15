Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025

В экспозиции была представлена преимущественно наземная техника

В Лондоне завершилась выставка вооружений DSEI-2025 на которой свои новинки показали европейские производители. В этом году главный акцент был сделан на сухопутной технике: в частности, были представлены танк Challenger 3, новые бронетранспортеры, БМП, наземные роботы и другие системы. Какие образцы продемонстрированы и могут ли они оказать влияние в случае их появления на вооружении ВСУ и НАТО в целом — в материале «Известий».

Танки и бронетранспортеры

Премьерой выставки DSEI-2025 стал новый британский танк Challenger 3. Он останется самым тяжелым основным танком — 66 т. Фактически это усовершенствованный Challenger 2 с модифицированным корпусом и новой башней. Изменилось основное орудие — теперь это не нарезная, а гладкоствольная 120-миллиметровая пушка L55A1, унифицированная с орудием танка Leopard 2A6 / 2A7, что делает машины более универсальными в рамках блока НАТО.

Кроме того, новый танк должен получить комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy, но на выставке представлен образец без него. Также на башне должен появиться дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом. Проблема Challenger 3 в том, что он явно будет дорогим, и его выпустят очень небольшой серией — пока планируется 148 единиц, которые будут дополнять Challenger 2 в британских вооруженных силах. С точки зрения развития танковой техники образец по-своему интересен, но, как и Challenger 2, не окажет влияния на ход реальных боевых действий в случае его появления на вооружении.

На выставке было представлено множество новых образцов наземной бронированной и не очень техники: танки, БМП, БТР, другие боевые машины. Она стала своеобразным бенефисом для немецкого концерна Rheinmetall, который совместно с американской Lockheed Martin показал Fuchs JAGM — демонстрационную мобильную пусковую установку на шасси БТР Fuchs. Это первый образец с ракетами AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM).

В корпус БТР встроена морская пусковая установка вертикального пуска для 24 ракет JAGM, а также для ракет типа AGM-114L Hellfire Longbow. Комплекс может вести огонь по любым целям — от кораблей до огневых точек. Он обеспечивает высокую скорострельность и возможность применения многорежимных ракет JAGM. Дальность действия — до 16 км.

Ближайший аналог — это российский комплекс «Хризантема», но в случае с образцом от Rheinmetall для стрельбы не требуется перезарядка. То есть 24 выстрела высокоточными ракетами могут быть произведены за две-три минуты. С одной стороны, это достаточно серьезные возможности, но вопрос в том, выживет ли такая легкобронированная установка в условиях современного боя, где ее может уничтожить одна противотанковая ракета или FPV-дрон.

Роботизированные системы

Другая немецкая компания — ARX Robotics — представила наземный роботизированный комплекс Combat Gereon. Это боевой робот на гусеничном ходу, вооруженный дистанционно управляемым боевым модулем LOKI от компании Valhalla Turrets с крупнокалиберным пулеметом. В принципе, достаточно простое решение с мобильной платформой и управляемой удаленно огневой точкой с разными сенсорами.

Особенность новинки в том, что ее планируют производить совместно с украинскими предприятиями, а значит, она может появиться на вооружении ВСУ. Основные задачи: разведка, огонь на подавление, поддержка при штурмах, разминирование и наблюдение в зонах боевых действий с высоким риском для личного состава. Однако у аппарата нет специфической бронезащиты, и его могут легко обнаружить и уничтожить средствами радиоэлектронной разведки и РЭБ.

Финская Patria показала новый гусеничный бронетранспортер Trackx, который, вероятно, вдохновлен советским универсальным транспортером МТ-ЛБ. Финны пробуют создать универсальную платформу для замены массового БТР M113, на базе которой будут построены и бронетранспортер, и специализированные боевые машины. В этой конфигурации машина берет на борт двух членов экипажа и десять человек десанта. Максимальная масса БТР — 15,5 т.

Серийное производство планируется начать с 2027 года, Trackx сразу пойдет на экспорт, в том числе в ВСУ. Это первенец финансируемой Евросоюзом программы FAMOUS по разработке бронемашин будущего, в которой именно Patria выступает координирующей компанией.

Но здесь опять встает вопрос защищенности таких машин — противопульное бронирование вряд ли защитит будущих мотострелков даже от FPV-дронов. Тягаться с другими ударными системами типа ПТРК (наземных или авиационных) такие БТР не смогут — вряд ли они могут стать проблемой для Российской армии.

Еще один проект представила немецкая компания FFG — превращение танка Leopard 1 в мобильную артиллерийскую установку с необитаемым боевым модулем, оснащенным 30-миллиметровой скорострельной пушкой. Проект специально предлагается странам, где на вооружении есть Leopard 1. Вместо списания отживших свое танков в утиль можно дать им вторую жизнь, оснастив их универсальной артиллерийской системой. Машина получила звучное название «Кондор», и вообще проект выглядит как красивый маркетинговый ход. Но может оказаться, что кто-то на это купится, и «кондоры» можно будет увидеть в деле.

В целом, на выставке показаны десятки образцов техники от самых разных производителей. Очень много стартапов, которые почуяли большие деньги разгоняющейся на Западе гонки вооружений. Это удачное время для выбивания дополнительных бюджетов, чем европейский ВПК и занимается.

